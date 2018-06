Roma | rapinano farmacia e fuggono con 5mila euro | presi ' Bonnie e Clyde' della Tiburtina

Roma : rapinano gioielleria e feriscono proprietario con calcio pistola : Roma : titolare trasportato in codice giallo all’ospedale San Giovanni Roma – Due banditi, armati di pistola , hanno fatto irruzione all’interno di una gioielleria capitolina stamane. I due malviventi sono entrati nell’esercizio, sito in via Appia Nuova 110, zona Re di Roma , attorno alle 9.40. La coppia di banditi ha brandito l’arma e richiesto al negoziante una quantità non specificata di gioielli. Durante il colpo ...

Roma : rapinano casa e picchiano proprietario con bastone : Roma: uomo picchiato e derubato Roma – Ieri pomeriggio è stata registrata una rapina a Fidene, in via San Gimignano. Due uomini, con accento dell’est Europa, sono entrati in un appartamento abitato da un uomo di 58 anni. L’uomo in quel momento dormiva. La coppia di ladri, con volto coperto “da passamontagna”- scrive il figlio della vittima su Facebook- non avendo trovato contanti hanno svegliato il 58enne per ...