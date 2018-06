Roma Piano mare | pulizia strade | porta a porta e raccolta differenziata

Stadio della Roma - Virginia Raggi : M5s - il piano dei fedelissimi di Luigi Di Maio per farla fuori : Mollare Virginia? I fedelissimi di Luigi Di Maio ci stanno pensando. Liberarsi della sindaca di Roma prima che trascini a fondo il movimento è diventata un'ipotesi da valutare, perché molto presto ...

Migranti - ecco il piano europeo : centri di sbarco in Nord Africa. Merkel-Macron aprono a Roma : Non più negli hotspot italiani: i Migranti soccorsi in mare lungo la rotta del Mediterraneo centrale potrebbero ben presto sbarcare in apposite «piattaforme regionali», centri...

Amici 17 : Irama registra i primi sold out del 'Plume Tour' - raddoppiano i concerti di Roma e Milano : Il nuovo album del vincitore del talent resta al primo posto in classifica e si aggiudica il disco d’oro.

Stadio Roma - il progetto slitta al 2022 : piano mobilità da rifare : Ignazio Marino sognava lo Stadio a Tor di Valle in tempi record, entro il 2017, 'ci giocherà Totti', era sicuro l'ex sindaco chirurgo quando questa controversa operazione calcistico-immobiliare ...

Martedì si presenta a L’Aquila il Romanzo “Secondo piano” di Laura Benedetti : Il 19 giugno, alle ore 17, nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni la conversazione con l’Autrice L’Aquila – Con

Dieci pompieri in più - volontari attivi h24. Varato il nuovo piano contro incendi e piRomani. Arriva un elicottero fisso : ASCOLI PICENO Un elicottero a postazione fissa contro piromani e roghi accidentali. E' una delle novità messe in campo dal sistema regionale Anti incendi Boschivi per quanto riguarda il piano di ...

Roma - incendio in palazzo del centro. "Gente intrappolata al terzo piano" : Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona. Le fiamme in un appartamento di vicolo degli Amatriciani

Roma - dà fuoco ad un appartamento e precipita dal quarto piano : grave : Ha prima dato fuoco a dei locali al secondo piano di un palazzo in disuso, in via di Torre Spaccata a Roma, poi è salito al quarto piano, si è aggrappato a una balaustra ed è precipitato, per cause in ...

Nainggolan all’Inter/ La Roma vuole 40 milioni : ecco il piano di Spalletti per il Ninja : Nainggolan all'Inter, le mosse di calciomercato nerazzurre: la Roma chiede 40 milioni di euro per il Ninja, ecco il piano di Luciano Spalletti per il centrocampista(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:16:00 GMT)

Incendi Emilia-Romagna : scatta il Piano antincendio 2018 - lo scorso anno oltre 720 roghi : Al Piano antIncendio 2018 dell’Emilia-Romagna si applicheranno i contenuti del nuovo Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi boschivi per il periodo 2017-2021, approvato dalla Giunta regionale lo scorso agosto al termine di un percorso di condivisione con tutti i soggetti interessati: oltre alla Regione, vigili del fuoco, carabinieri forestali, volontariato di protezione civile, Anci, Uncem, Parchi ...

Incendi Emilia-Romagna : pronto il Piano - più pattuglie e prevenzione : “Al centro del Piano antIncendio poniamo la prevenzione, l’efficienza nella gestione dell’emergenza, l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione a partire dagli studenti delle scuole“: lo spiega, in un’intervista all’AdnKronos, l’assessore regionale alla Difesa del suolo Paola Gazzolo, in riferimento al Piano AntIncendio 2018. Tra i punti più importanti, l’aumento di pattuglie dei ...

Roma - morta donna caduta nel vano ascensore/ Ipotesi suicidio : abitava al primo piano ma è volata dal sesto : Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel vano ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a Roma(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:43:00 GMT)

Luigi Di Maio - il piano per il governo : Conte premier e Savona... Clamorosa retRomarcia : ... Conte presidente del Consiglio, Paolo Savona nel governo, ma con un'altra persona al ministero dell'Economia . un accrocchio che richiederebbe, oltre che l'assenso del carroccio , con il quale Di ...