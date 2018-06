Roma : domani sbarca Pastore : ANSA, - Roma, 24 GIU - Comincerà domani la nuova avventura di Javier Pastore a Roma. Il 'Flaco' agentino sbarcherà in città all'aeroporto di Ciampino alle 17:45, mercoledì sosterrà le viste mediche e ...

Nainggolan all'Inter/ Oggi a Milano - domani le visite mediche : l'addio ufficiale alla Roma è vicino : Nainggolan all'Inter: Oggi a Milano, domani le visite mediche. l'addio ufficiale alla Roma è vicino. Le ultime notizie sul centrocampista belga, pronto a firmare per il club nerazzurro(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Umbria - domani notte Romantica nei Borghi più Belli : A Panicale la notte romantica sarà scandita dalle note di Beethoven con il concerto della pianista Dalia Lazar e due gli spettacoli in programma alle ore 19 e alle ore 22 all'interno del Museo del ...

Domani a Roma il torneo di Golf benefico Ronald McDonald : Roma, 21 giu. , askanews, Torna anche quest'anno l'appuntamento con il torneo di Golf benefico Ronald McDonald, che si terrà Domani presso lo Sheraton Golf Parco de' Medici di Roma. Una giornata, ...

Stadio della Roma - la “lista” di Parnasi : soldi a Forza Italia - Pd e Leu. “Domani vedo i Cinque Stelle - pago pure a loro” : Una cena con Luca Lanzalone e Giancarlo Giorgetti, neo sottosegretario della Lega e in odore di premiership per tanti giorni. Una “lista” di politici – locali e non – saldati e da saldare, finanziamenti anche di piccole entità che gli inquirenti non specificano siano leciti o illeciti. Un lavoro fattivo, sia economico che comunicativo, per Roberta Lombardi candidata M5S alla Regione Lazio “che magari non vince ma ci può essere utile sul ...

Stadio Roma - domani gli interrogatori dei 9 arrestati. Parnasi verrà sentito a MIlano : Sono fissati per domani gli interrogatori di garanzia per i nove arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma. L'atto istruttorio dell'imprenditore Luca Parnasi si svolgerà a MIlano ...

Meteo Roma - le previsioni per domani Giovedì 14 Giugno 2018 : Meteo Roma. Le previsioni per domani Giovedì 14 Giugno 2018: nubi sparse e schiarite al mattino ma con tempo asciutto, aumento dell’instabilità nelle ore pomeridiane con possibilità di piogge e temporali sparsi Meteo Roma, le previsioni per domani Giovedì 14 Giugno 2018 Nubi sparse e schiarite al mattino ma con tempo asciutto, aumento dell’instabilità nelle ore pomeridiane con possibilità di piogge e temporali sparsi. Fenomeni in ...

Kluivert alla Roma / Terminate le visite mediche a Villa Stuart : la firma piò slittare a domani : Kluivert alla Roma, Calciomercato news: affare fatto per venti milioni di euro più bonus. Il calciatore sarà nella capitale entro ventiquattro ore per diventare un calciatore dei giallorossi(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:50:00 GMT)

Kluivert alla Roma / Affare fatto : foto - alle 23.00 è atterrato a Fiumicino. Domani visite mediche e firma : Kluivert alla Roma, Calciomercato news: Affare fatto per venti milioni di euro più bonus. Il calciatore sarà nella capitale entro ventiquattro ore per diventare un calciatore dei giallorossi(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 23:16:00 GMT)

'Kluivert-Roma - si chiude entro domani : 17 - 5 milioni più bonus' : ROMA - L'affare Justin Kluivert-Roma è sempre più vicino a concretizzarsi. Dopo i segnali social di ieri , arrivano ulteriori conferme dall'Olanda dove il giornalista Mike Verweij del 'De Telegraaf' è ...

Roma : Lavoro - domani convegno su sicurezza e infortuni : Roma – Drammatica e sempre più intollerabile. E’ l’escalation di incidenti e infortuni mortali sui luoghi di Lavoro. Nella nostra regione, dall’inizio dell’anno, si contano già 27 vittime. Come contrastare, arginare, fermare questo fenomeno sara’ il tema al centro dell’iniziativa organizzata dalla Cisl del Lazio. Si tratta di ‘sicurezza: istruzioni per l’uso’ in programma martedì 12 ...

GINO SANTERCOLE - IL NIPOTE DI ADRIANO CELENTANO È MORTO/ Compositore e autore - domani i funerali a Roma : MORTO GINO SANTERCOLE, NIPOTE e autore di ADRIANO CELENTANO: addio al ragazzo della via Gluck. E' scomparso ieri all'età di 77 anni, nella sua casa di Roma: un infarto.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:39:00 GMT)

Radicali Italiani e Radicali Roma aderiranno al Gay Pride di domani : Radicali: saremo presenti con ancor più convinzione rispetto ad anni passati Roma – Di seguito la nota congiunta tra il segretario nazionale di Radicali Italiani e deputato di +Europa, Riccardo Magi e il segretario di Radicali Roma e consigliere regionale di +Europa, Alessandro Capriccioli. “Già da qualche anno, in tutta Europa, stiamo vivendo una fase storica in cui i diritti delle persone sono concretamente minacciati da una ...