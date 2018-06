Roma | chef e collega morti in un incidente | l' automobilista sarebbe stato al telefono

Roma - chef Alessandro Narducci morto in un incidente sul Lungotevere della Vittoria : Lutto nel mondo della cucina e non solo. La scorsa notte, il giovane chef Alessandro Narducci è morto in un tragico incidente stradale a Roma. Secondo le ricostruzioni, il noto cuoco era a bordo del suo scooter con l'amica Giulia, 25 anni, quando si è scontrato con una Mercedes classe A guidata da un 30enne italiano. Lo schianto è avvenuto sul Lungotevere della Vittoria, nel quartiere Prati. Non c'è stato nulla da fare [VIDEO] per lo chef e la ...

Roma - chef morto : indagato automobilista : 20.06 E' indagato per omicidio stradale, il giovane che era alla guida dell'auto che a Roma si è scontrata con la moto su cui viaggiavano lo chef stellato Alessandro Narducci, 29 anni, e la sua amica e collega Giulia Puleio, di 25, morti sul colpo. L'uomo è ricoverato al policlinico Gemelli per le ferite riportate. Il pm ha disposto l'autopsia sui corpi dei due chef che si svolgerà lunedì. In procura,al momento,non ci sono conferme sul fatto ...

Lo chef Narducci e l'amica uccisi a Roma - la polizia cerca testimoni : Un progetto partito prima dei recenti fatti di cronaca, ha spiegato il presidente della commissione Trasporti Enrico Stefàno , M5s, , e che prevede un investimento di 250 mila euro che andranno ...

Chef Narducci e l'amica morti a Roma - la polizia cerca testimoni : È indagato per omicidio stradale Fabio F., il trentenne alla guida della Mercedes che nell'impatto frontale ha causato la morte dello Chef stellato Alessandro Narducci e dell'amica Giulia Puleio. I ...

Muore in un grave incidente stradale a Roma lo chef Alessandro Narducci : Nella notte di venerdì 22 giugno ha perso la vita in un terribile incidente stradale il giovane chef Romano Alessandro Narducci, classe 1990, mentre percorreva con il suo scooter Honda Sh il Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. Assieme al giovane, è morta anche l'amica, nonché collega, Giulia Puleio, waitress chef de rang, anch'ella a bordo del motorino. Lo scooter su cui viaggiavano i due ragazzi, i quali erano appena usciti dalla ...

Roma - giovane chef stellato muore in incidente stradale : Roma, giovane chef stellato muore in incidente stradale Nell’impatto con un’auto è morta anche la ragazza che era a bordo dello scooter insieme a lui, assistente di sala al ristorante Continua a leggere L'articolo Roma, giovane chef stellato muore in incidente stradale proviene da NewsGo.

Chef morto a Roma - automobilista indagato per omicidio stradale : Chef morto a Roma, automobilista indagato per omicidio stradale La procura indaga con questa ipotesi di reato il 30enne che era alla guida dell'auto che si è scontrata con la moto su cui viaggiavano il cuoco stellato Alessandro Narducci e la sua collega Giulia Puleio. Entrambi sono morti nell’impatto Parole ...

Chef morto a Roma - automobilista indagato per omicidio stradale - : La procura indaga con questa ipotesi di reato il 30enne che era alla guida dell'auto che si è scontrata con la moto su cui viaggiavano il cuoco stellato Alessandro Narducci e la sua collega Giulia ...

CHEF ALESSANDRO NARDUCCI E GIULIA PULEIO MORTI IN INCIDENTE IN SCOOTER/ Roma - "non mi sono accorto di nulla" : CHEF ALESSANDRO NARDUCCI e GIULIA PULEIO MORTI in un INCIDENTE stradale: l'automobilista che li ha investiti era al telefonino al momento dell'impatto, rischia una dura condanna(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 12:59:00 GMT)

Roma - lo chef Narducci ucciso dall'automobilista al cellulare : 'Quel ragazzo che è sceso dalla Classe A era sconvolto, faceva avanti e indietro fra i due corpi, stringeva il telefonino, chiamava i soccorsi e urlava: Sbrigatevi, non voglio avere due morti sulla ...

Schianto con lo scooter : muore il giovane chef stella della cucina Romana : Il ragazzo era molto amato nel mondo della ristorazione. Aveva iniziato al Convivio di Troiani e aveva seguito poi Heinz Beck negli Emirati Arabi. 'La morte di Alessandro mi ha scioccato - ha ...

Roma - lo chef Narducci ucciso dall'automobilista al cellulare : 'Quel ragazzo che è sceso dalla Classe A era sconvolto, faceva avanti e indietro fra i due corpi, stringeva il telefonino, chiamava i soccorsi e urlava: Sbrigatevi, non voglio avere due morti sulla ...

Incidente a Roma - morti lo chef Narducci e un'amica : Uno scontro frontale li ha sbalzati dallo scooter per 20-30 metri. Finisce in un attimo, e tra le fioche luci della Capitale, dopo l'Incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Roma su Lungotevere ...

Roma - giovane chef stellato muore in incidente stradale : Roma, giovane chef stellato muore in incidente stradale Nell’impatto con un’auto è morta anche la ragazza che era a bordo dello scooter insieme a lui, assistente di sala al ristorante Continua a leggere L'articolo Roma, giovane chef stellato muore in incidente stradale proviene da NewsGo.