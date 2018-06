Rom | a Camping River abbiamo assistito a uno scenario bellico | non a uno sgombero

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 giugno 2018) Noi Associazione 21 luglio accusiamo la Giunta Raggi di incompetenza. Ma ancora di più, oggi, la accusiamo di crudeltà, cinismo e ipocrisia. E’ il minimo che si possa dire dopo averallache si è presentato ai nostri occhi dopo la “visita riservata” degli operatori del Comune di Roma presso l’insediamentoil 21 e il 22 giugno. Eravamo anche noi, alle porte del, in qualità di osservatori internazionali, quelle mattine. Siamo stati sbattuti fuori senza mezzi termini e ai rom presenti è stato impedito di fare foto. Non ci era mai successo. Cosa si voleva nascondere? Questo non ci ha impedito di riconoscere, tra coloro che accompagnavano il personale comunale, due figure: un operatore sociale che nel passato ha seguito i numerosi e violenti sgomberi sotto la Giunta Alemanno; un assistente sociale rimasto coinvolto, nel 2016, in un giro ...