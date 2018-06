Rogo all' Interporto | distrutti due camion Le fiamme devastano il parcheggio

Rogo di Primavalle - la tragedia dei fratelli Mattei diventa una graphic novel : L'immagine dei due ragazzi bruciati vivi mentre tentano di fuggire dalla finestra dalle fiamme che ha avvolto il loro appartamento è una di quelle messe lì, nel cuore della coscienza collettiva, e non ...

Rogo Primavalle - alla Camera il fumetto sui fratelli Mattei : Roma, 16 aprile 1973. In piena notte, un incendio divampa in un condominio del quartiere popolare di Primavalle. Virgilio e Stefano Mattei, figli di Mario Mattei, segretario della sezione locale del ...

Una presa mal funzionante è all'origine del Rogo che ha ucciso i due fratellini : E' stata quasi sicuramente una presa elettrica o una ciabatta mal funzionante a provocare l'incendio che ha ucciso i piccoli Francesco Filippo e Raniero Messina di 13 e 10 anni nel rogo dell'...

Francesco - morto nel Rogo di Messina per salvare il fratellino. Berlusconi scrive alla famiglia : «Ci aiuta a credere in un mondo migliore» : ...] ma Francesco ci ha dimostrato che i ragazzi italiani sono ben altro' ed è a partire da loro che 'dobbiamo tornare a credere in un mondo migliore'.

37 anni fa il "Rogo del Ballarin" : storia dell'Heysel italiano : Il 7 giugno 1981 è una data che è entrata di diritto nella storia del calcio italiano. Non per una grande vittoria, nè per un gol indimenticabile. Ma per la più grave tragedia mai avvenuta in uno ...

Ad Odessa la gente ricorda le vittime del Rogo alla Casa dei Sindacati del 2014 - : Il filmato mostra come la gente passa attraverso un metal detector per entrare nella zona transennata. Le forze dell'ordine sono mobilitate per evitare incidenti. Quando passano attraverso i metal ...

Sciacalli sull'A21 - rubati gli angioletti in ricordo della famiglia francese morta nel Rogo : gara di solidarietà per ricomprarli : Erano cinque statuine, una per ogni vittima. La persona incaricata della cura dell'altarino: "Che dolore, si ruba pure ai morti"

Rogo notturno - un intero pullman viene divorato dalle fiamme : PARABITA - Notte infernale alla periferia di Parabita. Erano circa le 2 di notte quando all'improvviso, su via Provinciale Gallipoli , strada che si ricollega alla 361 e conduce dritta verso Alezio, ...

Rogo di Primavalle - ex Nar arriva alla cerimonia con Alemanno. Fratello delle vittime se ne va : “Sono offeso” : Anniversario con polemiche a Primavalle, dove lunedì mattina sono stati ricordati i 45 anni dell’incendio del quartiere di Roma in cui persero la vita i fratelli Mattei, Virgilio e Stefano, figli di un segretario di sezione del Movimento Sociale italiano morti il 16 aprile 1973 nel Rogo della loro abitazione. Per quella strage, passata alla storia come il Rogo di Primavalle, furono condannati a 18 anni di reclusione tre militanti di Potere ...

In fiamme i giacigli dei clochard alla stazione Termini : due salvati dal Rogo - un ferito La Caritas denuncia : 'Ingenti i danni all'ostello - ... : In fiamme nella notte cartoni usati da senza fissa dimora come giacigli di fortuna davanti alla Caritas di via Marsala, nei pressi della stazione Termini a Roma. Sul posto i vigili del fuoco e la ...