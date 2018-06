Roberta Morise | l’amore per Luca e il nuovo rapporto con Carlo Conti

Roberta Morise a Blogo : "A Sei in un paese meraviglioso - mi sono sentita super-coccolata! Easy Driver? Qualcosina avrei cambiato..." (Video) : Roberta Morise è la nuova partner femminile di Dario Vergassola in Sei in un paese meraviglioso, il programma di Sky Arte, giunto alla quarta edizione, che avrà inizio lunedì 18 giugno 2018, a partire dalle ore 21:15.TvBlog ha intervistato la conduttrice calabrese in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma. prosegui la letturaRoberta Morise a Blogo: "A Sei in un paese meraviglioso, mi sono sentita super-coccolata! ...

Laura Forgia lascia I Fatti Vostri/ Al suo posto Roberta Morise? Messaggio web e la motivazione dell’addio : Laura Forgia lascia I Fatti Vostri, al suo posto arriva Roberta Morise? Ecco il Messaggio web condiviso su Instagram e la motivazione dell’addio.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 16:58:00 GMT)

Roberta Morise ai Fatti Vostri (Anteprima Blogo) : Laura Forgia lo ha appena confidato a TvBlog, lascia i Fatti Vostri per un nuovo impegno lavorativo (e di cuore?) in quel di Londra, ma in Rai non se ne stanno con le mani in mano ed arriva a stretto giro di posta la "risposta" di viale Mazzini alla defezione della bionda conduttrice di Angera. Laura Forgia: “Lascio I Fatti Vostri” (Esclusiva Blogo) prosegui la letturaRoberta Morise ai Fatti ...