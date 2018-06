Rita Dalla Chiesa smaschera gli haters su Facebook

Hamilton espugna il… Castellet - pole position pazzesca del bRitannico nel Gp di Francia : Vettel fuori dalla prima fila : Lewis Hamilton conquista la pole position del Gp di Francia, dietro di lui si piazzano Valtteri Bottas e Sebastian Vettel. Splendido ottavo posto per Leclerc Dimenticata l’anonima gara di Montreal, Lewis Hamilton torna a spingere grazie al motore nuovo e conquista una super pole position nel Gp di Francia, la settantacinquesima in carriera. Photo4 / LaPresse Prestazione pazzesca del pilota britannico che ferma il crono su un super ...

Su Fb "Io odio Rita Dalla Chiesa" E la conduttrice smaschera tutti : Rita Dalla Chiesa torna nel mirino dei social. L'ex conduttrice di Forum di fatto ha scovato su Facebook un gruppo con una ventina di iscritti dal nome abbastanza inquietante: 'Io odio Rita Dalla ...

Di Maio contro Macron : "IpocRita!"/ Dalla Francia era partito l'attacco : "Populisti in Europa come la lebbra" : Di Maio contro Macron: "Ipocrita! Così ci offende". Attacco era partito Dalla Francia: "Populisti in Europa come la lebbra". Ultime notizie.

“È successo proprio…”. Baby Rodriguez e il permesso di soggiorno : la verità di Chechu. Era stata beccata dalla polizia con il documento scaduto : Cecilia Rodriguez è tornata a parlare della piccola disavventura riguardante il suo permesso di soggiorno che le è capitata durante una vacanza a Capri. Tutta ‘colpa’ del direttore di Chi Alfonso Signorini che nel corso di una diretta web da Capri, dove la sorella di Belen si trovava da alcuni giorni per partecipare a una manifestazione di sport e spettacolo insieme al fidanzato Ignazio Moser, ha rivelato per scherzo il particolare del ...

Maturità 2018 - dalla matematica al greco - ecco le tracce della seconda prova : (foto: Caiaimage/Chris Ryan/Getty Images) Al via la seconda prova degli Esami di Stato per i maturandi, che nel primo giorno d’estate, il 21 giugno 2018, si confronteranno con matematica, greco e altre materie di indirizzo. Per la Maturità 2018, infatti, si riconferma la matematica per i licei scientifici, mentre si passa alla versione di greco per i licei classici, rispettando l’alternanza annuale (quasi sempre verificata) fra il ...

L'omaggio di Amadeus a Frizzi. E Rita Dalla Chiesa : "Quanto abbiamo riso..." : Il ricordo di Fabrizio Frizzi è ancora vivo nella memoria della televisione italiana. Il conduttore, tragicamente scomparso dopo la malattia che per qualche tempo l'aveva tenuto lontano dal piccolo schermo, è stato ricordato in diretta da Amadeus durante la seconda puntata del programma "Ora o mai più".Il commovente ricordo di Frizzi è stato realizzato con un video su una delle concorrenti in gara. "Un bacione a Fabrizio", ha detto Amadeus dopo ...

"Ricordando MargheRita Hack" - Trieste celebra l'astrofisica a 5 anni dalla scomparsa : Parole che sintetizzano al meglio la vita passata dalla scienziata fiorentina al servizio delle ricerca e della scienza. La sua scomparsa, avvenuta nel 2013, ha lasciato un grande vuoto nel mondo ...

Chiedono verità per Giulio Regeni a un comizio di Salvini : fermati e identificati dalla polizia : E' accaduto venerdì a Ivrea. Il Ministro dell'Interno stava tenendo un comizio elettorale quando alcuni attivisti di Amnesty International hanno srotolato uno striscione con la scritta: "Prima gli italiani... ma Giulio?". Per questo sono stati immediatamente fermati e identificati dalla polizia.Continua a leggere

