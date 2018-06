«Ricetta Milano» | in 10 mila a tavola Il sindaco Sala | «Io l' anti Salvini»

Ricetta Milano : le foto dei partecipanti al pasto dei popoli/2 : Tanti sorrisi e ovviamente selfie a volontà per condividere anche sui social il messaggio antirazzista lanciato dalla maxi tavolata multietnica “ Ricetta Milano ” allestita a Parco Sempione. Migliaia di persone che pranzano fianco a fianco e diventano il miglior manifesto della...

Ricetta Milano : sulla tavolata di Parco Sempione i piatti di tutto il mondo : Qualcuno era già pronto dalle prime ore del mattino con il suo contributo culinario alla " tavolata più lunga del mondo (civile)", altri hanno mobilitato anche gli amici , preparando piatti "meticci" come il risotto al salto tipicamente milanese insaporito con zafferano iraniano....

Ricetta Milano : i preparativi della grande tavolata solidale al Parco Sempione : Oltre 1300 tavoli lungo un percorso di circa 3 chilometri all'interno del Parco Sempione : in mattinata gli ultimi preparativi di Ricetta Milano , la grande tavolata solidale che vede i milanesi condividere il pasto e la festa con i cittadini stranieri LEGGI L'ARTICOLO

Ricetta Milano : al Sempione in migliaia alla tavolata solidale per il pasto dei popoli : L'arrivo dei partecipanti fin dalle prime ore della mattinata per la festa aperta dal sindaco Sala e dall'arcivescovo Delpini, che durerà tutta la giornata