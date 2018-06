Red Canzian | il dramma di salute dell' ex Pooh | ' Dopo Sanremo ho scoperto un tumore' Il

Red CANZIAN/ Ringrazia Patty Pravo : "Se Riccardo Fogli non si fosse innamorato di lei oggi non sarei qui" : Red CANZIAN , coach a Ora o mai più di Marco Armani, si è ritrovato al centro di una querelle con Marcella Bella a causa del voto riservato al suo cantante. Riuscirà l'ex dei Pooh...(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 00:10:00 GMT)

Ora o mai più terza puntata 22 giugno 2018 diretta : Marco Armani - Red Canzian in Dammi solo un minuto : [live_placement]Ora o mai più terza puntata 22 giugno 2018 : anticipazioniprosegui la letturaOra o mai più terza puntata 22 giugno 2018 diretta : Marco Armani - Red Canzian in Dammi solo un minuto pubblicato su TVBlog.it 22 giugno 2018 22:37.

Marco Armani/ Omaggio a Pino Daniele con Red Canzian su "Yes i know my way" (Ora o mai più) : Marco Armani , l'artista finito nell'anonimato prova a rilanciarsi con al timone l'ex Pooh Red Canzian . Cosa canteranno insieme durante la puntata di stasera su Rai Uno? (Ora o mai più) (Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 23:21:00 GMT)

Red Canzian/ Le sue abilità artistiche hanno messo in difficoltà Marco Armani (Ora o mai più) : Red Canzian , la forza del lavoro del coach per risollevare l'allievo Marco Armani , vittima di feroci critiche nel corso del talent show (Ora o mai più) (Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Ufficiale il nuovo tour di Red Canzian dedicato al jazz : biglietti in prevendita e prime date : Il nuovo tour di Red Canzian è finalmente Ufficiale. Dopo l'annuncio di un progetto collaterale a Testimone del tempo, l'ex bassista dei Pooh è finalmente pronto a tornare sul palco con qualcosa di completamente nuovo e che coinvolge 30 professori d'orchestra. I biglietti per assistere alle prime date sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. Come di consueto, sarà disponibile la modalità di ritiro sul ...