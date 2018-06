Red Bull dopo 12 anni lascia la Renault e passa alla Honda

Paura a Cerignola - pitbull azzanna due passanti e aggRedisce i carabinieri : Paura in centro a Cerignola, in provincia di Foggia. Un grosso pitbull, libero e solo, ha azzannato un passante e ha creato il panico tra i cittadini che hanno chiamato il numero di emergenza 112. È ...

Formula 1 - GP Francia. Le novità tecniche di Red Bull per il Paul Ricard : La Red Bull continua a sviluppare la sua vettura per cercare di avvicinarsi alle prestazioni di Ferrari e Mercedes. Nonostante il grosso lavoro fatto dagli ingegneri di Milton Keynes e dal motorista ...

Diretta/ Formula 1 Gp Francia 2018 - F1 qualifiche live SKY : Red Bull con Honda dal 2019 : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Francia 2018 a Le Castellet: cronaca e tempi delle due sessioni in programma (oggi sabato 23 giugno)(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:50:00 GMT)

F1 - GP Francia 2018 : sarà un derby Mercedes per la pole position - oppure Vettel e le Red Bull sapranno inserirsi? : Il venerdì del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018 ha lanciato l’allarme: la Mercedes è davvero imprendibile? Visti i tempi fatti registrare nelle prime due sessioni di prove libere, sembrerebbe di sì, ma Red Bull e Ferrari non vogliono partire battuti in ottica qualifiche (che scatteranno alle ore 16.00).-- Sul tracciato di Le Castellet la Mercedes ha dimostrato di sposarsi nella maniera perfetta con il layout, unendo ottima conduzione ...

Francia : di nuovo Hamilton davanti alle Red Bull nelle F2 : Lewis Hamilton al top anche nelle FP2 del GP di Francia, grazie a un giro in 1m 32.539s su una pista più fresca rispetto alla prima sessione, con un margine di 0.704s sulle Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Una perdita idraulica ha bloccato Valtteri Bottas, costretto a fermarsi al termine dei primi […] L'articolo Francia: di nuovo Hamilton davanti alle Red Bull nelle F2 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 - GP Francia 2018 : analisi prove libere. La Mercedes impressiona - ma la Ferrari è ottima sul passo gara - bene Red Bull e Haas : La prima giornata di prove libere in vista del Gran Premio di Francia di Formula Uno di Le Castellet di domenica ha segnalato due aspetti di capitale importanza: in primis che Lewis Hamilton ha la chiara intenzione di dominare il fine settimana in terra di provenza, il secondo che la Ferrari, distante sul giro secco, è la migliore in ottica passo gara. Ma, andiamo con ordine. Il più veloce di queste prime tre ore di lavoro sul tracciato ...

Formula1 Libere2 Le Castellet - sempre Hamilton; Red Bull e Ferrari inseguono : Stessa storia delle Libere1. Hamilton ha fatto il vuoto lasciando tutti gli altri lontanissimi: Ricciardo, secondo, ha fatto il suo giro più veloce con un tempo di oltre sette decimi più alto: alle ...

F1 - GP Francia 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton fa il vuoto sulle Red Bull - ma la Ferrari risponde sul passo gara : Lewis Hamilton (Mercedes) domina, senza mezzi termini, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018. Sul tracciato di Le Castellet, il Campione del Mondo in carica ha fatto segnare il tempo di 1:32.539 (UltraSoft) facendo letteralmente il vuoto alle sue spalle. In seconda posizione, infatti, troviamo Daniel Ricciardo (Red Bull) ma distante ben sette decimi, con soli 28 millesimi di vantaggio sui ...

Acrobazie in volo - la Red Bull Air Race a Budapest : Due volte campione del mondo, Hall ha vinto le ultime due gare e mira alla tripletta. Goulian invece, sta vivendo un momento molto interessante della sua carriera, con grandi performance che gli ...

Formula 1 - GP Francia. Ricciardo : 'Rinnovo Red Bull? Voglio parlare con Honda' : "La prosima settimana la Red Bull spingerà per avere una decisione da me. Voglio parlare con Honda per capire meglio il passaggio al loro motore e sto cercando di chiudere il puzzle della vicenda. ...

F1 - GP Francia 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Comanda Lewis Hamilton ma la Red Bull impressiona. Sebastian Vettel è quinto : Si è aperta all’insegna della Mercedes la prima giornata di prove libere sul circuito del Paul Ricard, che segna ufficialmente il ritorno del GP di Francia nel calendario della F1. Lewis Hamilton è stato il più veloce della prima sessione con un tempo di 1’32″231, precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas, distante poco più di un decimo. Un risultato che la dice lunga sulla voglia del pilota britannico di riprendersi la ...

Formula 1 - GP Francia. Alain Prost a Sky : 'Addio Red Bull? Ora ci concentreremo su di noi' : "Perdere Red Bull non è negativo, è una situazione normale. Al momento è un cliente, avranno Honda come partner e ci sarà una differenza finanziaria anche importante per loro". Così Alain Prost ha ...

Red Bull Air Race – Lo spettacolo arriva a Budapest nel weekend : Red Bull Air Race arriva a Budapest il 23 e 24 giugno. Sarà la capitale dell’Ungheria a ospitare una tappa della più importante competizione aeronautica del mondo Il Red Bull Air Raice arriva a Budapest. La capitale ungherese è ormai una tappa classica della competizione aeronautica: una location leggendaria ed emozionante, grazie soprattutto all’approccio iconico della pista che vede gli aeroplani tuffarsi sotto il Ponte delle Catene, uno dei ...

Red Bull Soapbox Race : le folli auto senza motore a Roma - Style : Per questa ragione gli equipaggi partecipanti sono tutto fuorché classici : si dividono in quattro nel ruolo di piloti e spingitori, e si esibiranno in spettacoli e danze propiziatorie davanti alla ...