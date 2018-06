Real Madrid | Neymar era tuo | nel 2006 era nelle giovanili | ma fu scartato

Kroos - Modric - Nacho e Cristiano Ronaldo : il Mondiale 2018 lo sta già vincendo il… Real Madrid! Flop totale degli juventini : Il Mondiale 2018? lo sta vincendo… il Real Madrid! Il bellissimo gol con cui Toni Kroos ha regalato alla sua Germania tre punti fondamentali per evitare l’eliminazione al primo turno nei minuti di recupero della partita con la Svezia arriva due giorni dopo l’eccezionale prodezza di Modric che con la sua Croazia ha schiantato l’Argentina. E il gol più bello di questi primi dieci giorni di Mondiale è certamente quello di ...

Liga - il Real Madrid vince il premio fair-play : TORINO - Il Real Madrid è stata la squadra che si è comportata meglio nella Liga 2017/18 . La squadra di Zinedine Zidane ha vinto il premio Fair Play per il secondo anno consecutivo. La classifica è ...

Juventus - arriva l’assist di Kovacic : “Ho deciso di lasciare il Real Madrid” : ASSIST Kovacic- Mateo Kovacic dice addio al Real Madrid. La conferma arriva sulle pagine di “Marca“, conferma che suona come un’apertura totale al suo potenziale trasferimento alla Juventus. “VOGLIO GIOCARE DI PIU'” Il centrocampista croato ha così dichiarato: “Mi piacerebbe giocare di più, amo il calcio e amo essere in campo. So che è difficile […] L'articolo Juventus, arriva l’assist di Kovacic: ...

Calciomercato Real Madrid - Kovacic vuole giocare : 'È meglio se lascio il Real Madrid' : Mateo Kovacic chiede spazio. Dopo tre anni di crescita al Real Madrid, il centrocampista croato - relegato al ruolo di sostituto nella sua nazionale al Mondiale - è pronto a lasciare i Blancos, per ...

Junior camp targato Real Madrid al Fanuzzi : iscrizioni fino al 2 luglio : La scuola calcio 'Real Team' di Alessandro Desolda organizza da lunedi 16 luglio a venerdì 20 luglio il camp dei galattici del Real Madrid. L'evento si svolgerà allo stadio Fanuzzi per i ragazzi nati ...

Kovacic annuncia l’addio al Real Madrid : adesso sarà bagarre per accaparrarselo! : Mateo Kovacic, centrocampista ancora 24enne, ha deciso di lasciare il Real Madrid per andare a cercar fortuna altrove: le ultime novità “Voglio giocare di più, meglio che vada via da Madrid. Amo il calcio e voglio stare in campo. Voglio l’opportunità di essere titolare in un’altra squadra. Se non gioco non sono felice”. Chiare e dirette le parole del centrocampista del Real Madrid, Mateo Kovacic, rilasciate a Marca. Il centrocampista ancora ...

Real Madrid - ecco il portiere : ufficiale Lunin : Madrid , Spagna, - Con le sorti di Keylor Navas ancora incerte, il Real Madrid si è voluto assicurarare un portiere dal sicuro futuro: si tratta del giovane ucraino Andriy Lunin , che arriva dallo ...

ALISSON AL Real Madrid / Calciomercato - il portiere titolare nella vittoria del Brasile : ALISSON al REAL MADRID, Calciomercato: ci sono due motivi per cui l'affare con la Roma è in fase di stallo. Tra domanda e offerta ci sono 10 milioni e lo spogliatoio spinge per Navas.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 20:02:00 GMT)

Calciomercato Juventus - occhio al Real Madrid su Lozano : ... dopo il gol con cui ha consentito al suo Messico di battere la Germania campione del mondo in carica. Hirving Lozano accende il mercato e si prepara ad un'estate da vero protagonista. Chiusa l'...

Karim Benzema al Napoli?/ Real Madrid - è il pupillo di Carlo Ancelotti : se parte Milik... (calciomercato) : Karim Benzema al Napoli? Calciomercato, l'attaccante francese potrebbe dare l'addio al Real Madrid, Carlo Ancelotti è un suo grande estimatore: le ultime(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:57:00 GMT)

Lopetegui a Madrid - al via l'avventura Real : A una settimana dall'annuncio a sorpresa del suo ingaggio come tecnico del Real Madrid, che gli è costato un esonero in tronco da parte della federcalcio spagnola, Julien Lopetegui ha fatto la sua ...

