Razzi Vostri | Antonio Razzi conduttore tv su Nove con Saverio Raimondo

(Di domenica 24 giugno 2018) Già quando era senatore della Repubblica dava spettacolo, si fa per dire, in tv, tra ospitate, prime prove da inviato (con l'indimenticato Puttan-tour al fianco della giornalista Monica Raucci su La7) e dichiarazioni più o meno discusse. Ora che lo stipendio fisso da parlamentare non lo ha più,fa sul serio (si fa per dire): da domani, 25 giugno, sarà al fianco diin. Si tratta di un appuntamento quotidiano, prodotto da Videa per Discovery Italia, in onda sudal lunedì al venerdì alle ore 21.20.condurrà il pubblico televisivo a scoprire cosa ci aspetta nel prossimo futuro, senza aver paura del domani, con una sorta di almanacco del giorno rivisitato. Così, come da tradizione, è la data a dare il tema alla puntata, che si compone di rubriche fisse e altre che potrebbero variare a giudizio insindacabile del narratore. Dalle ...