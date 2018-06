Raid russi in Siria | parte offensiva del regime di Damasco

Siria - Raid sulla provincia di Idlib : 6 morti - decine di feriti. “Sono stati i caccia russi” : L’attenzione del regime di Bashar Al Assad si sposta su Idlib . Sei persone sono state uccise e almeno 12 sono rimaste ferite in un raid aereo compiuto la scorsa notte nella provincia nord-occidentale controllata da forze degli insorti, secondo quanto riferisce il servizio di difesa civile dei Caschi bianchi, attivo al di fuori delle zone governative. Secondo la stessa fonte, tra i feriti vi sono diverse donne e bambini. La notizia non può ...

Siria - tensione all'ONU tra russi e americani per il Raid aereo : Dopo l'attacco alla Siria di Usa, Gran Bretagna e Francia che in ogni caso non avrebbe provocato vittime, è scontro all'ONU tra americani e russi . Riunione all'insegna della tensione a New York con il ...

Amb.Usa a Mosca : Russia avvisata di Raid : 13.25 Gli Stati Uniti hanno contattato la Russia prima dell'attacco in Siria per evitare vittime fra i militari russi e la popolazione civile. Lo ha detto a Interfax l'ambasciatore Usa, Huntsman. I raid, ha sottolineato, non rappresentano un conflitto fra superpotenze. In precedenza il capo di Stato Maggiore delle forze armate americane, Dunford, aveva dichiarato che Washington non ha avvertito in anticipo il governo russo degli attacchi.