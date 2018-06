Rai Radio Live | “Meravigliosi Borghi” | Cesare Lanza racconta le piccole meraviglie

TV - Rai Radio1 : a “Vittoria - le donne le sfide” salute - informazione e pregiudizi : Domenica 24 giugno alle ore 8,30 su Rai Radio1 Maria Teresa Lamberti condurrà una nuova puntata di “Vittoria, le donne le sfide”. Stavolta le ospiti saranno Cecilia Strada e Maria Rosaria Iardino, giornalista ed esperta di diritti civili. Due donne coraggiose: la prima, aiuta i più deboli nelle zone di guerra, e racconta le loro sofferenze; la seconda, sieropositiva, diffonde le corrette informazioni sulle malattie sessualmente trasmissibili e ...

Mangiafuoco approda dalla radio in tv - su Rai 2. Ecco quando : Programma sperimentale in arrivo su Rai 2: si tratta di Mangiafuoco che dalla radio arriva in tv per raccontare la generazione dei millennials Non solo repliche nell’estate 2018 di Rai 2, diretta da Andrea Fabiano, che propone ai telespettatori un nuovo programma sperimentale dal titolo “Mangiafuoco“. Ecco in anteprima alcune indiscrezioni sul programma attualmente in onda su Rai radio 1. Mangiafuoco su Rai 2: quando va in ...

Notte Rosa - Ciné e dirette con Rai Radio2 per una settimana di grandi eventi : A Riccione La Notte Rosa dura una settimana, sette giorni di musica, spettacoli, performance, cinema, talk-show, dirette radiofoniche e red carpet: un programma ricchissimo che la città ha ideato insieme a RAI Radio2 e Ciné Le Giornate Estive di Cinema. Dal 1° al 7 ...

TV - “Rai Radio Live” : i Meravigliosi Borghi di Cesare Lanza - tra arte - storia e paesaggi : Da lunedì 18 giugno, su Rai Radio Live, arrivano i Meravigliosi Borghi di Cesare Lanza. Il grande patrimonio diffuso di arte, storia, tradizioni, paesaggi, cultura ed enogastronomia rivive ogni giorno sul canale grazie a Cesare Lanza. Con alcune “pillole” disseminate nel corso del palinsesto quotidiano, gli ascoltatori avranno la possibilità di scoprire particolari bellezze della nostra Italia. Un’esperienza autentica di immersione nella storia, ...

Rai - esplodono tre batterie : guasto tecnico oscura tv - radio e web : Rai, esplodono tre batterie: guasto tecnico oscura tv, radio e web Rai, esplodono tre batterie: guasto tecnico oscura tv, radio e web Continua a leggere L'articolo Rai, esplodono tre batterie: guasto tecnico oscura tv, radio e web proviene da NewsGo.

Rai oscurata per un blackout alla radio e alle reti Uno - Due e Tre : PRIMAPRESS, - ROMA - Otto minuti di blackout fermano le reti Rai del giornale radio e dei tre canali televisivi. E' accaduto in serata intorno alle 20,28 quando il Tg1 e il Tg2 sarebbero dovuti essere ...

Rai - grave guasto oscura tv - radio e web : 21.29 Per un "grave e imprevedibile guasto tecnico",che si è verificato questa sera con l'esplosione di tre batterie della centrale elettrica di Saxa Rubra, è saltato il segnale di tutti i canali, da Rai1 a Rai2, da Rai3 a Rainews24,incluso Televideo, Rainews.it e anche la radio per circa mezz'ora. Sono in corso "verifiche per accertare cause e responsabilità". Lo comunica la Rai in una nota in cui "si scusa con tutti i suoi telespettatori per ...

Anna Falchi a Rai Radio1 : "'Con Salvini farei un calendario sexy Di Maio? Troppo ragazzino - sbarbatello' : Anna Falchi e Andrea Ruggeri , suo fidanzato e deputato di Forza Italia, hanno partecipato come ospiti e per la prima volta insieme a Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1. Nel loro intervento hanno ...

Fiorello - ultima puntata del Rosario su Deejay 'Ora nuova avventura in tv su Rai1' - TV/Radio - Spettacoli : 'Se ci sarà una nuova avventura in tv, sarà su Rai1 a novembre per quattro puntate'. Fiorello chiude in allegria il suo varietà Il Rosario della Sera annunciando i progetti futuri. 'Dopo la pausa ...

La musica indie sbarca in Rai : nasce Rai Radio2 Indie : Da Calcutta a Saxa Rubra. Dopo l'incetta di premi raccolti agli ultimi Wind Music Awards la scena Indie italiana si toglie un'altra soddisfazione: avere un canale dedicato sulle frequenze di RadioRai. Si chiamerà Rai Radio2 Indie, e comincerà a trasmettere il prossimo 21 giugno.Con questo mossa, annunciata nel corso del meeting r(adio)evolution, "Mamma Rai" tenta di rilanciare la sua offerta radiofonica (anche grazie a Rai Radio 1 ...

I Mondiali su Rai Radio 1 : oltre 100 ore di programmazione con tutti i match in diretta : Rai Radio 1 dedicherà ai Mondiali oltre 100 ore di programmazione, con tutti i match in diretta. L'articolo I Mondiali su Rai Radio 1: oltre 100 ore di programmazione con tutti i match in diretta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Radio Rai sempre più digital - arrivano due nuovi canali Radio1 Sport e Radio2 Indie : Due nuovi canali, spin off dei generalisti, che partono nel mese di giugno. E una filiera totalmente digitale su tutta l’offerta. Questa in sintesi la “r(adio)evolution” firmata da Rai Radio con la nascita di due nuovi canali digitali su tre asset portanti: Sport, informazione e musica con Rai Radio1 Sport e Rai Radio2 Indie. Rai Radio 1 Sport inizierà le trasmissioni in occasione della partita inaugurale dei ...

Matteo Salvini a Radioanch'io Rai : "Lo spread sale? Non volevano il nostro governo a prescindere" : ...il leader della Lega Matteo Salvini a Radio anch'io replica a chi gli chiede di commentare i retroscena secondo i quali avrebbe tenuto il punto sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, ...