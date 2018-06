Ragusa | allerta maltempo per lunedì 25 giugno

Ragusa - ancora maltempo : anche oggi allerta meteo gialla : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha diramato un' allerta meteo gialla su tutta l'isola per oggi 20 giugno.

Maltempo - allerta gialla Protezione Civile anche a Ragusa : Il Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato per la giornata di oggi un' allerta meteo gialla per temporali a Ragusa , Siracusa, Catania.

Allerta meteo Ragusa - scuole chiuse in mezza Provincia : Da una nota della Protezione Civile di Ragusa che annuncia un'Allerta meteo per domani le scuole resteranno chiuse in alcuni Comuni della Provincia