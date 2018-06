Ragazzino di 13 anni minacciato di morte dai bulli

Ragazzino di 14 anni precipita dalla finestra : è in prognosi riservata : L'ospedale Cto di Torino Sta cercando di far rientrare il suo gatto, uscito sul cornicione, quando perde l'equilibrio e cade nel vuoto per oltre 10 metri. Poi una pianta ne attutisce la caduta. E' la ...

“Abusò di un Ragazzino di 15 anni” - chiesti tre anni di carcere per ex parroco di Pescara : Don Vito Cantò, ex parroco della chiesa di San Camillo De Lellis di Villa Raspa di Spoltore (Pescara), avrebbe abusato di un minore tra l'estate del 2011 e quella del 2012. La presunta vittima degli abusi all'epoca dei fatti aveva quindici anni. L'accusa ha chiesto per il religioso tre anni di reclusione.Continua a leggere

Ritrovato il Ragazzino di 11 anni sparito da casa a Mirandola : Dopo due giorni di intense ricerche in tutta la Regione e anche fuori, Mohammed Zubair Ritrovato nel Ferrarese. Il ragazzino era sparito da casa degli zii nel pomeriggio di venerdì alla vigilia del suo compleanno.Continua a leggere

Ragazzino salva sorella portandola in braccio dalla Croce Rossa/ La storia di un bambino eroe di 11 anni : Ragazzino salva sorella portandola in braccio dalla Croce Rossa, la storia di un bambino eroe di 11 anni. E' successo a Sanremo nella notte fra mercoledì e giovedì(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:13:00 GMT)

Scambia le bottiglie e fa la doccia con acido solforico : Ragazzino di 14 anni ustionato : Choc vicino Varese. Ospite insieme al padre in casa di amici, un ragazzino ha deciso di farsi una doccia , ma ha utilizzato una bottiglia contenente acido solforico Scambiandola per bagnoschiuma e ...

Corinne Clery - verità erotiche a 66 anni : 'Com'è la vita con il mio fidanzato Ragazzino' : Corinne Clery , 66 anni, ha un fidanzato più giovane, di anni 33. Al Tempo racconta come mai le donne preferiscono i ragazzi giovani. 'Ma non chiamatelo toy boy: i cosiddetti 'ragazzi-giocattolo'' - ...

Ragazzino di 12 anni investito da un pirata della strada - lui batte la testa ed è grave : Auto in fuga e ansia per un ragazzo di 12 anni , ricoverato in prognosi riservata in ospedale dopo essere stato investito da un pirata della strada oggi pomeriggio a Voghera , Pavia , . Il giovane ...

Si veste da donna e violenta un Ragazzino di 14 anni : “Sesso orale mentre il complice guarda” : Javoris Phillip si sarebbe vestito da donna insieme ad un suo amico per poi proporsi ad un adolescente. Quando questo è fuggito, i due l'hanno inseguito, picchiato e violentato. Ora l'uomo deve ora rispondere di accuse molto gravi.--Un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver adescato un 14enne anni per poi violentarlo sessualmente quando l'adolescente ha tentato di scappare. Javoris Quentin Phillips deve rispondere di rapimento e condotta ...

Meningite - morto un Ragazzino di 18 anni : vaccino per tutti gli studenti della sua scuola : Diego Currò aveva 18 anni, era di Senago e studiava all'Iis Lagrande di via Litta, a Milano. Il ragazzo è morto mercoledì scorso all'ospedale Niguarda di Milano a causa...

Mostra il pene ad un Ragazzino di 14 anni - il papà scende in strada e insegue il maniaco : "Papà, aiutami questo mi vuole violentare". E' stato più o meno questo il grido d'allarme lanciato dal figlio 14enne al padre, affacciato in quel momento al balcone di casa sua. Il ragazzino camminava a...