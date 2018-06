Quando lui ama lui o lei ama lei alla corte inglese

Migranti - l’eurodeputata Schlein (Possibile) contro Salvini : “Metodi vigliacchi. Lui assente Quando si discutevano le riforme” : “La battaglia sulla migrazione si fa sui tavoli dove si sta provando a cambiare il sistema di Dublino, non certo in modo vigliacco sulla pelle dei Migranti come ha fatto la Lega”. Al “Forum Internazionale sulla riforma del sistema asilo in Europa” di Bardonecchia, l’eurodeputata di Possibile Elly Schlein punta il dito contro il partito di Matteo Salvini accusandolo di essere stato assente quando si decidevano le riforme in tema di migrazione. ...

La Ong Lifeline a Matteo Salvini : “Quando i fascisti ci fanno pubblicità”. Lui : “Mai più in Italia” : Polemica tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e la Ong Lifeline. Dopo che Salvini ha annunciato che la nave non approderà nei porti italiani, la Ong tedesca replica, in un tweet poi rimosso: "Quando i fascisti ci fanno pubblicità...". Il ministro dell'Interno risponde: "Non toccheranno mai più terra in Italia".Continua a leggere

Salvini - il suo ex insegnante : “Quando parlava di meridionali aveva la bava alla bocca. Per lui dovevamo andare tutti via” : “Salvini? Quando parlava di meridionali, aveva la bava alla bocca. Io sono meridionale e per lui dovevamo andare via”. Così l’ex professore di educazione fisica del ministro dell’Interno Matteo Salvini parla del leghista, ai tempi in cui era studente del liceo classico Manzoni di Milano. Intervistato da Elena Iannone per Tagadà (La7), il docente aggiunge: “I suoi distintivi erano la violenza verbale e l’arroganza. A 14 anni era esattamente come ...

Simone Coccia e Floriana Secondi - il dubbio dell'ex : «Quando aspettava un figlio da me - viveva con lui. Di chi era il bambino?» : Floriana si era impegnata ad aiutarlo a entrare nel mondo dello spettacolo, io questo lo sapevo. Io dico che Floriana non è come appare, la sua voglia di fare televisione spesso la porta a calpestare ...

Quando Parnasi propose una casa all'assessore Maran. «Lui mi rispose a Milano non si usa» : Il sistema corruttivo che, secondo i giudici, l'imprenditore Luca Parnasi e gli uomini del suo gruppo, avevamo organizzato a Roma puntavano a esportarlo anche a Milano. È quanto...

Quando Parnasi propose una casa all'assessore Maran. 'Lui mi rispose a Milano non si usa' : Il sistema corruttivo che, secondo i giudici, l'imprenditore Luca Parnasi e gli uomini del suo gruppo, avevamo organizzato a Roma puntavano a esportarlo anche a Milano. È quanto emerge dall'ordinanza ...

Lorenzo Riccardi su Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni : 'Sono belli - Quando si vedono' : Lorenzo Riccardi, con una frecciatina velenosa a Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, tiene alta l'attenzione del gossip su di sé e sulla neo coppia di Uomini e Donne. A scatenare l'ilarità delle fan del ''Cobra'' (così si fa chiamare il pugliese sui social network) e l'ira di quelle dei piccioncini, è stata una battuta che l'ex corteggiatore ha fatto durante una diretta su Instagram: a chi gli chiedeva cosa ne pensasse della tronista e del suo ...

Alessandro Leogrande - Quando penso a Taranto penso a lui. E a quanto manca : Oggi è un Wind Day, qui. Si chiama proprio così, in inglese, come se fosse un giorno speciale. Un giorno fuori dall’ordinario. E in effetti, le scuole sono chiuse, e dalle 12 alle 18, è consigliato stare in casa, e non aprire le finestre. Perché tira vento. E Taranto è rossa delle polveri dell’Ilva. Dai Tamburi, dalla zona industriale mi avvio verso la città vecchia, verso i suoi resti. Deserta, i muri erosi dal tempo e dal sale. E ...

Governo - Savona ignora i giornalisti e Mentana si arrabbia : “Quando dovrà parlare lui - useremo il silenzio” : Paolo Savona, ministro per gli Affari europei, esce da Palazzo Madama. Il giornalista di La7, Paolo Celata, insieme ad altri colleghi, tenta di fargli qualche domanda, ma l’economista si allontana con un laconico “sapete che non parlo”. A quel punto, Enrico Mentana, che stava conducendo il suo speciale sul voto di fiducia, si arrabbia: “Speriamo che quando dovrà fare comunicazioni sul suo Ministero non invii i portavoce. ...

Luigi Di Maio - il cerchio tragico nel M5s : Quando Danilo Toninelli di Matteo Salvini diceva che... : Squadra di governo divisa in tre, quella che da ieri alle 16 ha in mano le sorti nostre e dell'Italia. Due alieni, innanzitutto: il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, e il responsabile degli ...

Luigi Favoloso - Quando con Nina Moric scatenò una rissa con Francesco Monte e la famiglia di Belen : Sta girando in queste ore sul web un video in cui Luigi Favoloso filmato da Nina Moric fa uno scherzo alla famiglia di Belen Rodriguez . La showgirl aveva perso il suo cane e chiesto l'aiuto di ...

Delitto di Avetrana - parla l’ex di Ivano Russo : “Quando Sarah veniva uccisa lui non era a casa” : Delitto di Avetrana, parla l’ex di Ivano Russo: “Quando Sarah veniva uccisa lui non era a casa” La testimonianza di Virginia Colletta, ex di Ivano Russo, smentisce quella dell’ex amore di Sabrina Misseri a amico della piccola Sarah. Il giovane ha sempre affermato di essere a casa mentre la ragazzina veniva strangolata nel garage dei […] L'articolo Delitto di Avetrana, parla l’ex di Ivano Russo: “Quando Sarah veniva uccisa lui non era ...

Delitto di Avetrana - parla l’ex di Ivano Russo : “Quando Sarah veniva uccisa lui non era a casa” : La testimonianza di Virginia Colletta, ex di Ivano Russo, smentisce quella dell'ex amore di Sabrina Misseri a amico della piccola Sarah. Il giovane ha sempre affermato di essere a casa mentre la ragazzina veniva strangolata nel garage dei Misseri. Sentiti nuovamente anche i parenti del Russo, che all'epoca confermarono la sua testimonianza.Continua a leggere

“Felicissimo!”. Grande novità per Gianni Morandi. Quando è apparsa la notizia - tutti i fan hanno esultato con lui : Gli anni, i programmi, i cantanti, le mode… Tutto sembra passare, tranne Gianni Morandi. Per il cantante bolognese è un periodo d’oro, ammesso che nella sua vita ci siano stati periodi non d’oro. Tra le ospitate in tutti i programmi della televisione, Rai e Mediaset, i concerti, i duetti e le partecipazioni nei dischi dei colleghi più giovani, Gianni sta vivendo una seconda giovinezza. Adesso, un’altra bella ...