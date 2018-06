Quali problemi da risolvere per Huawei P10 Lite con il prossimo aggiornamento | non solo

Primi problemi per OnePlus 6 - ritirato l’aggiornamento 5.1.6 : Quali criticità? : Uno degli smartphone più chiacchierati negli ultimi tempi è senza ombra di dubbio il cosiddetto OnePlus 6. Tra promozioni, come quella che abbiamo descritto nella giornata di ieri, e qualche problemino evidentemente da risolvere per il produttore, ci sono diversi aspetti che dobbiamo considerare in questo particolare momento storico. Come stanno le cose oggi 14 giugno? Effettivamente di recente qualcosa deve essere andato storto per il ...

F1 - analisi Qualifiche GP Monaco 2018 : la Red Bull domina - ma è solo Ricciardo - Ferrari prima rivale - Mercedes con problemi di gomme : C’è una Red Bull in pole position nel Gran Premio di Monaco, ma non è certo una notizia. La prima fila non è monopolizzata dalla scuderia di Milton Keynes. Questa si che è la notizia di giornata. La RB14, infatti, è nettamente la miglior vettura sulle strade del Principato e lo ha dimostrato anche oggi. La pecca più grave per il team anglo-austriaco è rappresentata dalla ultima posizione di Max Verstappen. Se, da un lato, Daniel Ricciardo ...

Analisi Huawei P10 Lite no brand e Vodafone con aggiornamento B209 e B141 : Quali problemi? : Non è ancora tempo di sparare sentenze per i vari Huawei P10 Lite no brand e marchiati Vodafone che in questi giorni hanno ricevuto il doppio aggiornamento B209 e B141, entrambi relativi alla patch di maggio, ma qualche considerazione più a freddo la si può già fare. Come stanno le cose oggi 26 maggio per chi intende procedere con il download o per chi lo ha già fatto? Proviamo a ricapitolare punti di forza e di debolezza del doppio pacchetto ...

Più frequenti i problemi Spotify con connessione WiFi : Quali soluzioni? : Sono del tutto inaspettati i problemi Spotify che sono stati segnalati nel corso delle ultime ore da moltissimi utenti online. Dopo l'aggiornamento di cui vi abbiamo parlato nel corso del mese di aprile, infatti, bisogna prendere atto che da qualche giorno a questa parte non sono isolate le segnalazioni da parte di chi sta incontrando non poche difficoltà con l'utilizzo di una delle app più famose al mondo. La questione sembra coinvolgere ...

Qualiano - 37enne uccide la madre e si barrica in casa/ Orrore a Napoli : il ragazzo aveva problemi psichici : Qualiano, 37enne uccide la madre e si barrica in casa, Orrore a Napoli: il ragazzo aveva problemi psichici e cinque anni fa aveva tentato di uccidersi, ora il gesto disperato(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:21:00 GMT)