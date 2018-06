Proselitismo per conto dell’Isis | condannato tunisino

ilgiornale

: Terrorismo, condannato a otto anni il tunisino della moschea di San Marcellino Sabato 23 Giugno 2018 18:10 di Biag… - Domenic89215160 : Terrorismo, condannato a otto anni il tunisino della moschea di San Marcellino Sabato 23 Giugno 2018 18:10 di Biag… - SaborPepe : @Adnkronos Si evince il livello becero abitudinario della demagogia #SqualloreM5S . Questi incapaci sono al governo… - labaudins : @thenatu62350485 il panico si sarebbe creato anche per un cane spaventato. Di vergognoso qui, oltre all'avere mess… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Al termine di una udienza straordinaria, la Terza Corte d'Assise di Napoli ha accolto in pieno la richiesta del pm della Dda ed hailMohamed Kamel Eddine Khemiri ad otto anni di reclusione e al versamento di 130 mila euro di risarcimento a favore del ministero dell"Interno e del Consiglio dei Ministri, costituitisi come parte civile con l"Avvocatura dello Stato. Il 43enne nordafricano residente a San Marcellino, piccolo comune situato in provincia di Caserta, è stato ritenuto infatti colpevole di associazione con finalità di terrorismo di matrice islamica ed in particolare di essere responsabile di azioni miranti aled all"indottrinamento via web perdel sedicente Stato Islamico. Una attività specifica conosciuta anche come radicalizzazione "on ground".L"uomo, che oggi si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, è stato arrestato nell'agosto ...