Pronostico Mondiali 25 Giugno | Spagna-Marocco

Scommesse Mondiali Russia 2018 : quote e Pronostico di Giappone-Senegal : La prima giornata del gruppo H dei Mondiali di Russia 2018 ci ha regalato due sorprese: Giappone e Senegal , che partivano nelle quote di tutti i bookmakers del mondo sfavorite su Colombia e Polonia hanno fatto il colpaccio vincendo entrambe 2-1.Oggi alle 17 si sfidano a Ekaterinburg in una match molto importante che in casa di vittoria di una delle due la ...

Pronostico Polonia-Colombia Mondiali 24-06-2018 : Con gli ottavi di finale sempre più vicini, domenica 24 giugno alle ore 20:00 assisteremo ad una sfida fondamentale. Stiamo parlando del match tra Polonia e Colombia, le due vere favorite del gruppo H che tuttavia si ritrovano a 0 punti e costrette a trionfare in questo big match per evitare la figuraccia e l’enorme fallimento di concludere il Mondiale già nella fase a gironi. Come arrivano Polonia e Colombia? La sconfitta inaugurale ...

Pronostico Germania-Svezia/ Mondiali 2018 - Bruscolotti : Loew non può fallire - e con Draxler... - esclusiva - : Pronostico Germania-Svezia: intervista esclusiva a Giuseppe Bruscolotti sul match atteso questa sera a Sochi per il girone F ai Mondiali 2018.

Pronostico Nigeria-Islanda Mondiali 22-06-2018 : La strada che porta agli ottavi di finale di questa Coppa del Mondo si fa sempre più difficile e competitiva. Lo sanno molto bene sia Nigeria che Islanda che venerdì 22 giugno alle ore 17:00 se la vedranno un con l’altra per tentare di conquistare almeno il secondo posto nel girone di ferro con Argentina e Croazia. Come arrivano Nigeria e Islanda? I “padroni di casa” arrivano dall’eloquente sconfitta per 2 a 0 ...

Mondiali Russia 2018 - il Pronostico di Mancini : indicazioni anche sul talento Golovin : Il Mondiale regala spettacolo e per l’Italia sono alte le recriminazioni, adesso è nato un nuovo progetto con Roberto Mancini in panchina. Interessanti dichiarazioni del Ct intervenuto a Matera per l’inaugurazione della mostra sui 120 anni della Figc: “Mondiale da spettatori? È una sofferenza per noi, tutte le persone che sono qui credo non abbiano mai visto l’Italia fuori dai Mondiali. Quindi, non si sta benissimo. Allo ...

Pronostico Portogallo Spagna/ Mondiali 2018 - Onofri : pareggio con tanto spettacolo e su Cr7... - esclusiva - : Pronostico Portogallo Spagna: intervista esclusiva a Claudio Onofri sul match del girone B atteso questa sera a Sochi, per i Mondiali 2018 di Russia.

Pronostico Egitto-Uruguay Mondiali 15-6-2018 e Analisi : Mondiali 2018, Analisi e Pronostico di Egitto-Uruguay, Venerdì 15 Giugno 2018. Salah, che probabilmente partirà dalla panchina, sfida Cavani e compagni. Egitto-Uruguay, venerdì 15 giugno. Allo stadio Ekaterinburg i Faraoni del CT Hector Cùper faranno il loro esordio nel Mondiale di Russia contro i ragazzi fenomenali del Commissario Tecnico Oscar Tabarez. Un match che sulla carta dovrebbe essere a senso unico, soprattutto se dovesse ...

Mondiali 2018 - Pronostico fase a eliminazione : chi si qualifica (parte 2) : Dopo la prima parte con i primi quattro gironi (da A a D), proseguiamo guardando gli altri quattro raggruppamento dai quali usciranno altre otto nazionali che approderanno agli ottavi di finale. Girone E – Il Brasile è una squadra in missione e l’unico obiettivo è la vittoria della competizione. Solo questo epilogo sarebbe sufficiente per offuscare il Mineirazo, cioè il tragico 7-1 incassato nella semifinale di quattro anni fa dalla ...

Mondiali 2018 - il Pronostico di Ibra : "Pogba e Mbappè saranno i grandi protagonisti" : Lui non ci sarà, ormai "insegna calcio" dall'altra parte dell'oceano, nei Los Angeles Galaxy. Nonostante la qualificazione della Svezia Zlatan Ibrahimovic parteciperà al Mondiale solo...