Pronostico La Fiorita vs Lincoln Red Imps | Champions League 26-6-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 24 giugno 2018)-19, turno preliminare,di LaRed, martedì 26 giugno. E poi c’è Cattelan nei sammarinesi. LaRed, martedì 26 giugno. Nelle semifinali del turno preliminare della, i campioni di San Marino del Laaffronteranno i campioni di Gibilterra delRed. Come arrivano LaRed? I campioni di San Marino del Lasono alla ricerca del primo successo internazionale e potranno contare in rosa sull’esperienza dell’ex Roma Damiano Tommasi, il conduttore televisivo e roccioso difensore centrale Alessandro Cattelan. Mancherà il giornalista di Sky , Alessandro Alciato, che non ha ricevuto dal presidente della federcalcio sammarinese il benestare al tesseramento. I ”Gialloblu di Montegiardino” hanno vinto il loro ...