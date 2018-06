Pronostico Belgio-Tunisia | 25-06-2018 e Analisi

Pronostico Belgio-Tunisia - 23-06-2018 e Analisi : Mondiali 2018, Analisi e Pronostico di Belgio-Tunisia , Sabato 23 Giugno 2018. L’over 2,5 può essere una soluzione! Il Belgio dopo la fantastica vittoria sul Panama per 3-0, vuole ottenere altri 3 punti per iniziare ad archiviare il girone. Sul proprio cammino ci sarà la Tunisia, che dopo l’anno sconfitta contro l’Inghilterra è alla ricerca dei tre punti. Come arrivano Belgio e Tunisia Il Belgio come contro il Panama si affiderà alla ...

Pronostico Belgio vs Costa Rica - Amichevole Internazionale 11-6-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Belgio-Costa Rica, Lunedì 11 Giugno 2018. Lukaku segnerà ancora una volta? Belgio–Costa Rica, lunedì 11 giugno. E’ un test importante per entrambe in vista del Mondiale russo che avrà inizio giovedì 14 giugno con la sfida tra Russia e Arabia Saudita. Come arrivano Belgio e Costa Rica? I padroni di casa sono reduci dalla vittoria per 3-0 con l’Egitto e non perdono in ...