Problemi WhatsApp con messaggi inoltrati? Cosa fare se non compaiono

Non arrivano le notifiche WhatsApp su iPhone con iOS 11.4 : ancora Problemi anteprime : ancora una volta non arrivano le notifiche WhatsApp su iPhone e questo in particolar modo a seguito dell'aggiornamento iOS 11.4. Contemporaneamente, continuano i problemi di visualizzazione delle anteprime senza il nome del mittente sempre sui melafonini. Un vero disastro insomma per l'applicazione di messaggistica tanto utilizzata. All'indomani del rilascio di iOS 11.4, aveva già esaminato alcuni problemi persistenti per WhatsApp, ...

Risolti davvero i Problemi notifiche WhatsApp senza nome? Dubbi aggiornamento iOS 11.4 : La telenovela con protagonisti i problemi notifiche WhatsApp senza nome continua ancora, malgrado le ottime notizie di ieri 29 maggio. Per chi si fosse perso l'ultima puntata (è proprio il caso di dirlo), l'applicazione di messaggistica sembrava aver superato in via definitiva il bug con l'aggiornamento 2.18.651 disponibile su iTunes nelle scorse ore. MA a fare da guastafeste al contrario è giunto un altro update, questa volta del sistema ...

Stop Problemi notifiche WhatsApp senza nome : soluzione aggiornamento 2.18.651 : Finalmente i problemi delle notifiche WhatsApp senza nome sulla schermata di blocco del telefono potranno essere un lontano ricordo. La soluzione all'anomalia più che seria che visualizzava i numeri per intero di un mittente del messaggio ma non il contatto corrispondente in rubrica è stata appena messa a disposizione degli sviluppatori attraverso un aggiornamento or ora rilasciato. Come raccontato pure qualche giorno fa, l'errore riguardava ...

Problemi WhatsApp con contatti bloccati : possono inviare messaggi : Si registrano Problemi WhatsApp in queste ore, in particolar modo con la funzione che permette di bloccar contatti inopportuni o comunque fastidiosi. Questa non funzionerebbe a dovere dopo ultimo aggiornamento, in particolare per la versione iOS dell'applicazione di messaggistica. Le segnalazioni sono copiose e pure allarmanti. A raccogliere un numero notevole di testimonianze sugli attuali Problemi WhatsApp è @WABetaInfo. Proprio nella ...

Problemi ultimo aggiornamento WhatsApp con le notifiche : nome mittente non visibile su iPhone : Fastidiosissimi Problemi in corso con l'ultimo aggiornamento WhatsApp che non permette di sfruttare del tutto le notifiche: queste non presentano il nome del mittente ma solo il suo numero, rendendo quasi impossibille (in un primo momento per gli utenti) l'identificazione di chi ha appena scritto e inviato un messaggio. Ecco quali profili, al momento di questa pubblicazione, sono colpiti dall'anomalia. Nella giornata di ieri, per gli utenti ...