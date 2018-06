Preoccupa l’Asus ZenFone 3 con problemi alla fotocamera | male il post-assistenza

optimaitalia

(Di domenica 24 giugno 2018) Ci sono alcune segnalazioni decisamententi per quanto riguarda il pubblico in possesso di un Asus3 che ha deciso di rivolgersi all'. Come avrete percepito, sto parlando di coloro che hanno dovuto fare i conti con il problema più frequente per questo smartphone, vale a dire quello della messa a fuoco della. L’utenza più esperta le ha provate tutte dal punto di vista software, smanettando al massimo con il device, ma ormai è opinione diffusa che sia indispensabile rivolgersi al produttore per mettersi alle spalle l’anomalia.Fin qui nulla di nuovo, così come non sorprende il fatto che, una volta riavuto3 dstessa, in molti abbiano riscontrato finalmente il corretto funzionamento dellaeriore. Certo, non manca chi è di opinione differente, avendo ricevuto il modello con lo stessissimo problema che li ...