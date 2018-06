Polonia-Colombia | Mondiali 2018 | formazioni ufficiali e partita in diretta live

PRONOSTICI MONDIALI 2018 / Quote e scommesse gironi G-H : focus su Polonia-Colombia : PRONOSTICI MONDIALI 2018, scommesse e Quote per le partite di oggi domenica 24 giugno nei gironi G-H. La nostra analisi e le favorite per i tre match odierni(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:43:00 GMT)

Polonia-Colombia - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. James Rodriguez titolare : Secondo le aspettative, doveva essere la sfida per giocarsi la vetta del girone H. Invece Polonia-Colombia, match delle 20 che conclude il secondo turno della fase a gruppi dei Mondiali 2018, diventa uno scontro decisivo per rimanere ancora aggrappati alle speranze di qualificazione. Tutte e due le squadre infatti non hanno ancora racimolato punti al termine della prima giornata. La nazionale polacca, reduce dalla sconfitta contro il Senegal, ...

Polonia-Colombia - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Tutto in una notte. Polonia e Colombia si giocano le speranze di qualificazione al prossimo turno nel match che le vedrà contrapposte stasera, domenica 24 giugno, nella Kazan Arena. La sfida, valida per la seconda sessione di gare del gruppo H dei Mondiali 2018 in Russia, avrà come protagoniste le due favorite per l’accesso agli ottavi in un girone che però finora ha riservato grandi sorprese. La Polonia, infatti, è stata dominata dal ...

#MondialiMediaset - Inghilterra-Panama - Giappone-Senegal - Polonia-Colombia (diretta Italia 1) : #MONDIALI MEDIASET - LE PARTITE DI OGGI DOMENICA 24 GIUGNO Inghilterra vs Panama in diretta alle ore 14.00 su Italia 1 e Mediaset Extra FIFA World Cup Telecronaca di Massimo Callegari, commento tecnico di Roberto Cravero<img style="float: right; margin: 0px 5px 0px 5px;" src="https://www.digital-news.it/files-admin/Simone/2018/06/1529747067-mondialimediaset-live.jpg" alt="#MondialiMediaset, ...

Mondiali : per la Snai Colombia favorita sulla Polonia : Erano le due favorite nel Girone H dei Mondiali, ma dopo gli inaspettati ko del primo turno, Polonia e Colombia si affrontano in un match che sa di ultima spiaggia. Le quote Snai sono in equilibrio, ma concedono un leggero favore ai sudamericani dati a 2,25, che hanno vinto tre dei cinque scontri diretti. Due la vittorie polacca è a 3,30. Il segno X viaggia a 3,35. Colombia in vantaggio anche nelle scommesse sulla qualificazione al prossimo ...

Mondiali Russia 2018 : Polonia-Colombia - la sfida tra le deluse della prima giornata : Kazan Arena. Domani alle ore 20.00 va in scena un match che si preannuncia oltre che spettacolare anche decisivo: si sfidano infatti Polonia e Colombia, le due grandi favorite del Gruppo H dei Mondiali di calcio di Russia 2018, ma soprattutto le due deluse dopo la prima tornata di match, con la sconfitta all’esordio arrivata rispettivamente da Senegal e Giappone. È già un dentro-fuori: chi vince ritorna nella caccia agli ottavi di finale, ...