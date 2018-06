Polonia-Colombia 0-3 | Mondiali 2018 | tris dei Cafeteros alla Kazan Arena Polacchi

La Colombia elimina la Polonia : Falcao ha stracciato Lewandowski, ma soprattutto Cuadrado ha infilzato Szczesny, suo compagno nella Juve. La Colombia e' risorta, vincendo meritatamente sui deludenti polacchi che ci hanno ...

Vince la Colombia - Polonia fuori dal Mondiale : La Polonia è fuori dal Mondiale . A Kazan, nell'incontro valido per il gruppo H, è la Colombia ad imporsi per 3 a 0. Nel primo tempo rete di Mina al 40mo, nella ripresa il raddoppio di Falcao al 70mo ...

Giochi Mediterraneo : Colombia-Polonia 3-0 : ROMA, 24 GIU - La Colombia travolge la Polonia 3-0 , 1-0, in una partita della seconda giornata del gruppo H ai Mondiali di calcio in Russia. Polacchi eliminati matematicamente con un turno di ...

Mondiali di Russia 2018 - la Colombia massacra la Polonia : l’esplosione di gioia dei tifosi sudamericani di fronte ai maxi schermi [VIDEO] : La Colombia disintegra la Polonia e si gioca la partecipazione agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 nel prossimo match: la reazione dei tifosi ai tre gol dei sudamericani I tifosi Colombiani sono esplosi di gioia dopo il triplice fischio dell’arbitro che ha arbitrato Polonia-Colombia, conclusasi sul risultato di 3-0. Mina, Falcao e Cuadrado firmano le reti che portano al trionfo la Nazionale sudamericana ed i tifosi ...

Vince la Colombia - Polonia fuori dal Mondiale : Kazan, 24 giu. (AdnKronos) – La Polonia è fuori dal . A Kazan, nell’incontro valido per il gruppo H, è la Colombia ad imporsi per 3 a 0. Nel primo tempo rete di Mina al 40mo, nella ripresa il raddoppio di Falcao al 70mo e sigillo di Cuadrado al 75mo. Con questa vittoria la Colombia si porta a tre punti in classifica, a una lunghezza dal duo di testa Giappone-Senegal, mentre i polacchi rimangono a zero punti. L'articolo Vince la ...

Vince la Colombia - Polonia fuori dal Mondiale : Kazan, 24 giu. (AdnKronos) – La Polonia è fuori dal . A Kazan, nell’incontro valido per il gruppo H, è la Colombia ad imporsi per 3 a 0. Nel primo tempo rete di Mina al 40mo, nella ripresa il raddoppio di Falcao al 70mo e sigillo di Cuadrado al 75mo. Con questa vittoria la Colombia si porta a tre punti in classifica, a una lunghezza dal duo di testa Giappone-Senegal, mentre i polacchi rimangono a zero punti. L'articolo Vince la ...

Milik in panchina - la Polonia è fuori : il tris ridà speranze alla Colombia : La Polonia è fuori dal Mondiale. A Kazan, nell'incontro valido per il gruppo H, è la Colombia ad imporsi per 3 a 0. Nel primo tempo rete di Mina al 40mo, nella ripresa il raddoppio...

Polonia-Colombia 0-3 : il tris accende le speranze - polacchi eliminati : Grazie ai gol di Mina, Falcao e Cuadrado, la Colombia batte la Polonia per 3-0 e la elimina dal Mondiale. LEGGI LA CRONACA

Milik in panchina - la Polonia è fuori : il tris ridà speranze alla Colombia : Grazie ai gol di Mina, Falcao e Cuadrado, la Colombia batte la Polonia per 3-0 e la elimina dal Mondiale. LEGGI LA CRONACA

Mondiali di Russia 2018 - tre gol e tanti colori : le immagini più belle di Polonia-Colombia [FOTOGALLERY] : Ai Mondiali di Russia 2018 è andato in scena il match tra Polonia e Colombia, gli scatti più belli della partita che ha visto trionfare i calciatori di José Pekerman La partita tra Polonia e Colombia, che vede trionfare gli uomini di José Pekerman, condanna la squadra di Robert Lewandowski all’esclusione dai Mondiali di Russia 2018. I sudamericani rifilano tre gol alla Nazionale polacca, le reti portano la firma di Mina, Falcao e ...

Mondiali Russia 2018 - la Colombia elimina la Polonia e riapre i giochi : la situazione del Gruppo H : Ad una giornata dalla fine del Gruppo H, la situazione vede Giappone e Senegal in testa a quota 4 e la Colombia ad inseguire con 3 punti. Polonia eliminata Incerto ed appassionante, come altri gironi di questo fantastico Mondiale di Russia 2018. La Colombia stende la Polonia e la esclude dalla competizione, riaprendo di fatto i giochi per la qualificazione agli ottavi. Al primo posto al momento ci sono Giappone e Senegal, selezioni che nel ...

Mondiali Russia 2018 - la Colombia regala spettacolo e torna in corsa per la qualificazione : lacrime Polonia - eliminazione dolorosa [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Pagelle Polonia-Colombia 0-3 - Mondiali 2018 : Falcao - Cuadrado e Rodriguez stellari. Lewandowski e compagni demoliti : La Colombia ha sconfitto la Polonia con un roboante 3-0 ai Mondiali 2018. I Cafeteros si sono imposti nettamente con pieno merito e rimangono in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale mentre i biancorossi sono eliminati. Di seguito le Pagelle. COLOMBIA: OSPINA: 6. Non viene praticamente mai impegnato. L’estremo difensore fa buona guardia alla sua porta in una serata indimenticabile. ARIAS: 7. Spinge tantissime sulla ...

Futbol bailado - ma come gioca questa Colombia : Polonia polverizzata dalle delizie di James e Falcao : La Polonia dura solo un tempo, troppo forte questa Colombia per Lewandoswki e compagni che dicono addio al Mondiale di Russia 2018 James Rodriguez è una meraviglia, Radamel Falcao una sentenza. Yerri Mina? Una sicurezza. La Colombia vince e convince contro la Polonia, eliminando Lewandowski e compagni dal Mondiale di Russia 2018. Una goduria la partita della formazione sudamericana, capace di tenere in mano il pallino del gioco dall’inizio ...