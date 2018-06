eurogamer

: Polemiche sulla nuova console Atari #Atari - Eurogamer_it : Polemiche sulla nuova console Atari #Atari - drogonsdaughter : ultime perle dalla squad di cagac**** di twitter: le polemiche sulla frutta e sui pompini cioè raga, rilassatevi - bakshihrundi1 : Parafrasando il leggendario Aldo Biscardi ('le polemiche qui fioccano come le nespole') altrettanto possiamo fare c… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Infuriano le, mentre la campagna di raccolta fondi si appresta alla conclusione su InsieGoGo, ci fa notare IGN.VCS è laretroin salsa moderna realizzata dalla compagnia, ma a quanto pare sta dilagando un certo scetticismo da parte della stampa specializzata dovuto in parte ad un articolo di The Register scritto a marzo in occasione della GDC 2018, nel quale veniva sottolineata la totale incompetenza del rappresentatenel rispondere alle più semplici domande riguardo la.Anche altre testate come IGN stessa hanno parlato di una "scatola vuota" alla GDC 2018, mentre Tommy Tallarico, presidente di Intellevision Entertainment, ha espresso i suoi dubbi in merito alla macchina, affermando come attualmente non ci siano informazioni solide sull'hardware dell'VCS. Informazioni di questo genere in realtà sono state ...