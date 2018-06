PISA | SIENA E TERNI | RISULTATI BALLOTTAGGIO Elezioni comunali 2018 | tutte le sfide

Ballottaggi - 2 - 9 milioni alle urne . Le sfide a PISA - Siena e Imola (con Lega e M5S rivali) : Domenica dalle 7 alle 23 si vota in 75 Comuni. Al primo turno il centrodestra aveva fatto quasi il pieno: per il Pd è una «sfida di sopravvivenza» nei fortini rossi

Ballottaggi - 2 - 9 milioni alle urne per eleggere i sindaci. Le sfide a PISA - Siena e Imola - con Lega e M5S rivali - : Quasi 3 milioni di italiani chiamati alle urne per i Ballottaggi che eleggeranno i sindaci in 75 Comuni sopra i 15 mila abitanti. Domenica 24 giugno si voterà in un'unica giornata, dalle 7 alle 13. ...

Nei ballottaggi di PISA e Siena c’è in ballo un travaso per il 2020 : Roma. E’ il momento del centrodestra, trainato dalla Lega. Persino nella (ex) rossa Toscana, dove ci sono tre città importanti al ballottaggio di domenica prossima: Pisa, Siena, Massa. Caso emblematico è Pisa, dove la Lega al primo turno è arrivata a sfiorare il 25 per cento. Tra gli artefici della

Elezioni comunali - il Pd stringe accordi a Siena e PISA. E schiera i big per 'salvare' le roccaforti in bilico : FIRENZE - La Toscana in bilico scuote il Nazareno. E nell'ultima settimana prima dei ballottaggi delle amministrative il Pd organizza una sfilata di 'big' nei capoluoghi al voto della ex regione ...

PISA - Siena e Terni : risultati Elezioni Comunali 2018/ Toscana : Fratelli d'Italia esulta "Addio regione rossa" : Elezioni Comunali 2018, risultati Siena, Terni e tutti i 29 Comuni tra Toscana e Umbria: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie ed eletti(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 18:21:00 GMT)

SIENA - TERNI E PISA : RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Toscana : M5s sparisce da tutti i ballottaggi : ELEZIONI COMUNALI 2018, RISULTATI SIENA, TERNI e tutti i 29 Comuni tra Toscana e Umbria: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie ed eletti(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 13:50:00 GMT)

PISA e Terni : Risultati Elezioni Comunali 2018/ Umbria al Centrodestra - Toscana : ballottaggio Cdx-Cds a Siena : Elezioni Comunali 2018, Risultati Siena, Terni e tutti i 29 Comuni tra Toscana e Umbria: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie ed eletti(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:02:00 GMT)

SIENA - PISA - TERNI : RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Ballottaggi in Toscana - Centrodestra avanti in Umbria : ELEZIONI COMUNALI 2018, RISULTATI SIENA, TERNI e tutti i 29 Comuni tra Toscana e Umbria: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie ed eletti(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 08:37:00 GMT)

PISA - Siena e Massa : risultati Elezioni Comunali 2018/ Dati reali Toscana e Umbria : Terni - Centrodestra avanti : Elezioni Comunali 2018, risultati Siena, Terni e tutti i 29 Comuni tra Toscana e Umbria: Amministrative, candiDati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 00:07:00 GMT)

PISA - SIENA - TERNI E MASSA : ELEZIONI COMUNALI 2018/ Risultati e affluenza : Toscana al 19 - 7% e Umbria al 18 - 3% : ELEZIONI COMUNALI 2018, Risultati SIENA, TERNI e tutti i 29 Comuni tra Toscana e Umbria: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 13:10:00 GMT)

Elezioni - urne aperte in 761 Comuni : M5s guarda al Sud - il Pd teme per PISA e Siena - Lega cerca conferme al Nord : Sono quasi 7 milioni gli elettori chiamati alle urne, dalle 7 alle 23, per il rinnovo delle amministrazioni in 761 Comuni italiani. Fra questi c’è Ancona, unico capoluogo di Regione di questa tornata elettorale, insieme ad altri 20 capoluoghi di provincia. Si tratta del primo vero banco di prova per i partiti, dopo le politiche del 4 marzo scorso e la lunga crisi istituzionale che ha portato alla formazione del governo Conte. Occhi ...

Toscana e Umbria - risultati Siena - PISA - Massa e Terni/ Elezioni Comunali 2018 : verso i sindaci eletti : Elezioni Comunali 2018, risultati Siena, Terni e tutti i 29 Comuni tra Toscana e Umbria: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 09:10:00 GMT)

Toh chi si rivede - il Pd - che alle amministrative rischia a PISA e Siena - : Roma. Sì, sì, va bene: ci sono le amministrative e l'Italia è lunga e stretta, con la Sicilia e i suoi capoluoghi al voto, tra cui Ragusa, che diventò grillina anzitempo nel 2013, dove il sindaco ...

Toh chi si rivede - il Pd (che alle amministrative rischia a PISA e Siena) : Roma. Sì, sì, va bene: ci sono le amministrative e l’Italia è lunga e stretta, con la Sicilia e i suoi capoluoghi al voto, tra cui Ragusa, che diventò grillina anzitempo nel 2013, dove il sindaco uscente Federico Piccitto non si ripresenta e dove si candida Antonio Tringali. Dunque Catania, dove for