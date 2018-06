Peso Download Forza Horizon 4

Dal 23 maggio Oreo su LG G6 ufficiale in Italia : Peso e download : Lo avevamo preannunciato solo ieri e oggi Oreo su LG G6 è realtà. L'aggiornamento Android 8.0 giunge sull'ex top di gamma ufficialmente entro i nostri confini in queste ore. Ecco tutti i dettagli del caso su modalità e peso del download per i possessori del device abbastanza diffuso in Italia. Come raccontato pure qualche ora fa, Vodafone aveva pubblicato la sua pianificazione per l'update Oreo su LG G6, identificando dei tempi davvero ...