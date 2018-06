Perù | Farfan in ospedale per un trauma cranico

Mondiali : Farfan del Perù in ospedale : L’attaccante del Perù Jefferson Farfan è stato ricoverato in ospedale dopo trauma cranico rimediato in allenamento. Lo fa sapere la federazione peruviana aggiungendo che il giocatore si è scontrato con un compagno di squadra, il portiere, durante un allenamento. I primi test medici sono comunque “confortanti”, anche se il giocatore dovrà restare ancora in ospedale. Per Farfan è presumibile che il Mondiale sia finito anzitempo, ...

Mondiali 2018 - Perù-Danimarca : le probabili formazioni. Gli Incas all’attacco con la coppia Farfan-Guerrero - i danesi si affidano ad Eriksen : Andrà in scena oggi pomeriggio, alle 18 ore italiane, alla Mordovia Arena di Saransk, il match fra Danimarca e Perù, una partita già da un probabile dentro o fuori ai Mondiali 2018 di calcio, visto che queste due si giocheranno il turno con l’Australia, mentre la selezione francese, quarta squadra del raggruppamento C, sembra un gradino sopra a queste formazioni. Le due squadre hanno avuto un cammino complicato verso la fase finale molto ...