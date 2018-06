Peptidi : cosa sono : Se utilizziamo cosmetici, sapremo certamente cosa sono i Peptidi o per lo meno che esistono delle sostanze così chiamate. Ci sono anche persone che le considerano essenziali per la vera qualità ed efficacia di un prodotto, una convinzione che non ha grandi basi scientifiche ma che a livello di marketing sembra essere particolarmente vincente. Vediamo dal punto di vista scientifico, senza make up, chi sono i Peptidi. (altro…) The post ...