Pentathlon | Finali Coppa del Mondo Astana 2018 | Alice Sotero e Riccardo De Luca in

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Astana 2018 : settimo Giuseppe Mattia Parisi - undicesimo Riccardo De Luca : Niente da fare per l’Italia nelle Finali di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: nella finale maschile, nonostante l’ottima prestazione di giovedì nel ranking round di scherma, oggi Giuseppe Mattia Parisi e Riccardo De Luca si sono classificati rispettivamente al settimo ed all’undicesimo posto. Doppietta sudcoreana, vittoria di Jinhwa Jung con 1431 punti davanti a Woongtae Jun, secondo con 1426, che brucia l’irlandese ...

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Astana 2018 : Alice Sotero è la migliore delle azzurre - vince Chloe Esposito : Senza sussulti azzurri, ma era prevedibile dopo il ranking round di scherma di ieri, la finale femminile delle Finali di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: la migliore delle italiane è Alice Sotero, 19ma con 1237 punti, mentre Alessandra Frezza è 27ma a quota 1206, e Claudia Cesarini è 29ma con 1183. Vittoria dell’australiana Chloe Esposito con 1337 punti davanti alla magiara Sarolta Kovacs, con 1324, ed alla lituana Gintare ...

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Astana 2018 : nel ranking round di scherma bene gli uomini - indietro le donne : Sono scattate ad Astana le Finali di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: come in tutte le grandi manifestazioni, la prima giornata è stata riservata al ranking round di scherma delle prove individuali. In pedana sono scesi i cinque azzurri impegnati: molto bene Giuseppe Mattia Parisi e Riccardo De Luca tra gli uomini, male Alessandra Frezza, Alice Sotero e Claudia Cesarini tra le donne. Nella competizione maschile, dominata dal sudcoreano ...

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Astana 2018 : i favoriti delle tre gare - Italia da outsider : Astana è pronta ad ospitare le Finali della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: in Kazakistan i migliori interpreti di questo sport si daranno battaglia per una vittoria di prestigio, dato il field dei partecipanti. Saranno al via cinque azzurri, anche se non godranno dei favori del pronostico, almeno per quanto visto nelle ultime uscite. Nella finale femminile, che si disputerà venerdì 22, la magiara Tamara Alekszejev proverà a centrare il ...