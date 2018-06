Pensioni d’oro | dal taglio proposto da Di Maio un risparmio di appena 200 milioni

Riforma Pensioni 2018/ Scontro su Quota 100 e assegni d’oro : da luglio arriva Ape volontario (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, M5s contro Pd su quelle d'oro: “100 milioni? Risparmio di un miliardo”. Le ultime notizie: dall'annuncio di Di Maio alla “scommessa” di Tripiedi. Mentre lo Scontro su Quota e Pensioni d’oro continua senza sosta tra il Governo, in particolare il Ministro Di Maio, e il Partito Democratico le scadenze previdenziali non si fermano: dal 1 luglio infatti, salvo ritardi o problemi last minute, dovrà partire l’erogazione ...

Sul Fatto Quotidiano del 24 giugno. Di Maio : tagli alle Pensioni d’oro per aumentare 800mila minime : Il progetto I tagli alle pensioni d’oro per aiutare 800 mila persone L’annuncio – Di Maio: “Senza i contributi tetto a 5.000 euro”. Gli incassi andranno agli assegni sociali. Difficile, però, ricavare più di 300 milioni di Marco Maroni La Repubblica di Canicattì di Marco Travaglio Riceviamo e volentieri pubblichiamo una vigorosa lezione di imparzialità dall’autorevole pulpito di Repubblica, per la penna di Luca Bottura, dal titolo “E ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 giugno : Di Maio : tagli alle Pensioni d’oro per aumentare 800mila minime : Il progetto I tagli alle pensioni d’oro per aiutare 800 mila persone L’annuncio – Di Maio: “Senza i contributi tetto a 5.000 euro”. Gli incassi andranno agli assegni sociali. Difficile, però, ricavare più di 300 milioni di Marco Maroni La Repubblica di Canicattì di Marco Travaglio Riceviamo e volentieri pubblichiamo una vigorosa lezione di imparzialità dall’autorevole pulpito di Repubblica, per la penna di Luca Bottura, dal titolo “E ...

Luigi Di Maio : «Aboliamo le Pensioni d’oro - per aumentare le minime» : Non solo Matteo Salvini, anche Luigi Di Maio è ben capace di «far leva» con frasi ad effetto, di quelle che poi aprono dibattiti e alzano polveroni. Questa volta lo fa dal suo profilo Facebook: «È iniziata l’estate, e tanti italiani cominciano a farsi i conti in tasca per vedere se è rimasto qualcosa per una decina di giorni di ferie con la famiglia. Alcuni non le faranno proprio. Altri invece faranno vacanze da nababbi sullo yacht perché ...

Di Maio : “Le Pensioni d’oro le aboliremo”/ Ma il risparmio sarà di “soli” 210 milioni di euro : Di Maio: “Le pensioni d’oro le aboliremo”, ma il risparmio sarà di “soli” 210 milioni di euro, troppo pochi rispetto al miliardo di euro calcolato dal leader del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 15:17:00 GMT)

La proposta di Luigi Di Maio sulle Pensioni : “Aumentiamo le minime tagliando quelle d’oro” : Cosa prevede la proposta di Luigi Di Maio sulle pensioni? Il ministro del Lavoro su Facebook: "Abolire le pensioni d'oro che per legge avranno un tetto di 4.000/5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto. E cambiano le cose in meglio anche per chi prende la pensione minima".Continua a leggere

Pensioni : Fraccaro - via quelle d’oro e vitalizi : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Le Pensioni d’oro vanno abolite senza se e senza ma, si tratta di privilegi inaccettabili che nella Terza Repubblica devono essere definitivamente superati. Bene ha fatto il ministro Di Maio a richiamare un principio di equità sociale che il Governo si impegna ad attuare come previsto dal contratto. Sarà la politica a dare il buon esempio con l’eliminazione dei vitalizi, che porteremo a ...

Pensioni d’oro - dal taglio proposto da Di Maio un risparmio di appena 200 milioni : Il ministro Luigi Di Maio propone di abolire gli assegni Pensionistici sopra i 4-5mila euro per aumentare le Pensioni minime. Di Maio stima un risparmio di un miliardo ma i pensionati con assegni così elevati sono circa 30mila persone: il taglio potrebbe quindi garantire una minore spesa per circa 210 milioni lordi ...

Pensioni d’oro - dal taglio un risparmio di appena 200 milioni : Il ministro Luigi Di Maio propone di abolire gli assegni Pensionistici sopra i 4-5mila euro per aumentare le Pensioni minime. Di Maio stima un risparmio di un miliardo ma i pensionati con assegni così elevati sono circa 30mila persone: il taglio potrebbe quindi garantire una minore spesa per circa 210 milioni lordi ...

Di Maio : «Abolire le Pensioni d’oro. Così troveremo i fondi per le minime» : Il ministro del Lavoro su Facebook: «Vogliamo un tetto di 4.000-5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo Così alto»

Di Maio : “Aboliamo Pensioni d’oro sopra i 4-5mila euro. Risparmi per finanziare le minime” : “Vogliamo finalmente abolire le pensioni d’oro che per legge avranno un tetto di 4.000/5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto. E cambiano le cose in meglio anche per chi prende la pensione minima, perché grazie al miliardo che Risparmieremo potremo aumentare le pensioni minime”. Lo scrive il vice-premier Luigi Di Maio sul suo profilo Facebook, dove definisce le ...

Di Maio : «Abolire le Pensioni d’oro : Il ministro del Lavoro su Facebook: «Vogliamo un tetto di 4.000-5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto»

Di Maio : «Tetto alle Pensioni d’oro a 4-5 mila euro - pronti ad aumentare quelle minime» : Il vicepremier annuncia un intervento del governo: ci sarà un tetto massimo da 4-5.000 mensili. «Sia chiaro: chi si merita pensioni alte per avere versato i giusti contributi ne ha tutto il diritto, ma quest’estate per i nababbi a spese dello Stato sarà diversa. Vogliamo finalmente abolire le pensioni d’oro che per legge avranno un tetto di 4.000-5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un ...

Di Maio : “Aboliamo Pensioni d’oro sopra i 4\5mila euro. Risparmi per finanziare le minime” : “Vogliamo finalmente abolire le pensioni d’oro che per legge avranno un tetto di 4.000/5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto. E cambiano le cose in meglio anche per chi prende la pensione minima, perché grazie al miliardo che Risparmieremo potremo aumentare le pensioni minime”. Lo scrive il vice-premier Luigi Di Maio sul suo profilo Facebook, dove definisce le ...