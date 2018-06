Paul Ricard | quando era un’altra cosa

Formula 1 - GP Francia. Le novità tecniche di Red Bull per il Paul Ricard : La Red Bull continua a sviluppare la sua vettura per cercare di avvicinarsi alle prestazioni di Ferrari e Mercedes. Nonostante il grosso lavoro fatto dagli ingegneri di Milton Keynes e dal motorista ...

F1 – Prima fila tutta Mercedes al Paul Ricard - Vettel insegue : la griglia di partenza del Gp di Francia : Prima fila tutta Mercedes sulla griglia di partenza del Gp di Francia, Sebastian Vettel scatta dalla terza posizione mentre Raikkonen dalla sesta Le qualifiche del Gp di Francia hanno definito la griglia di partenza, che vede in Prima fila le due Mercedes di Hamilton e Bottas. Un dominio incontrastato quello delle due Frecce d’Argento, riuscite a mettersi alle spalle tutti gli avversari. Sebastian Vettel deve accontentarsi della seconda ...

Non è tutto oro al Paul Ricard. Anzi… : Battesimo del fuoco per il Paul Ricard che, dopo 10 anni, sta vivendo il ritorno del GP di Francia. Già ieri una grande folla, ma il traffico ha impedito a molti di assistere all'inizio delle prime libere, nonostante partenze di buon'ora. C'è stato chi è rimasto nello stesso punto per due ore: "Dopo un po' […]

F1 - i piloti bocciano il tracciato del Paul Ricard : Ricciardo ed Hamilton alquanto… confusi in pista : I piloti non sono convinti della conformazione del tracciato transalpino, storcendo il naso soprattutto per la chicane che spezza in due il rettilineo del Mistral Il circuito del Paul Ricard non convince i piloti di Formula 1, lamentatisi per la conformazione del tracciato, che potrebbe non favorire lo spettacolo in pista. Photo4 / LaPresse Il disegno del circuito, però, non potrà essere cambiato per questa edizione del Gran Premio, perché ormai ...

F1 - Raikkonen sul Paul Ricard : 'Non è nuovo per me - giornata nel complesso ok' : Buona giornata per noi, una giornata un po' più difficile nel pomeriggio, però nel complesso un venerdì ok per noi', ha semplicemente commentato il campione del mondo 2007 dopo il venerdì di free ...

Formula 1 - GP Francia. L'analisi del venerdì al Paul Ricard : Le prove libere del GP di Francia ci hanno mostrato una Mercedes molto competitiva nella simulazione di qualifica e una Ferrari super performante nella simulazione di gara con Sebastian Vettel che è ...

F1 – Perché ci sono le strisce colorate al Paul Ricard? La spiegazione della strana conformazione del circuito francese : Il circuito del Paul Ricard presenta delle vie di fuga particolari, con strisce blu e rosse che hanno un ‘compito’ prestabilito: ecco di cosa si tratta A dieci anni di distanza dall’ultimo Gran Premio di Francia, la Formula 1 torna in terra francese con la gara in programma sul circuito del Paul Ricard. Photo4 / LaPresse Un tracciato su cui non si correva esattamente dal 1990, quando Alain Prost centrò la centesima vittoria ...

F1 - buone sensazioni per Raikkonen al Paul Ricard : “il circuito mi è sempre piaciuto - ma…” : Il pilota finlandese ha parlato del prossimo Gp di Francia, sottolineando come sarà difficile interpretare il week-end mancando la Formula 1 al Paul Ricard da molto tempo L’ultimo Gran Premio da dimenticare, provando ad ottenere un risultato positivo che possa regalargli qualche sorriso in più in questo difficile inizio di stagione. Kimi Raikkonen ha voglia di stupire in Francia, dove in passato ha conquistato anche una splendida pole. ...

Formula 1 - GP Francia. Le caratteristiche del Paul Ricard : Il Paul Ricard si sviluppa su una lunghezza di 5842 m, richiede un carico aerodinamico di medio livello ma sarà fondamentale trovare un ottimo bilanciamento anteriore/posteriore per avere stabilità ...

I piloti di casa si preparano al Paul Ricard con F1 2018 : Grosjean, Gasly, Ocon e il pilota Renault, Sainz, hanno provato il nuovo tracciato con il prossimo videogioco di Codemaster

F1 - Raikkonen spiega i segreti del Paul Ricard : “ci saranno varie opportunità di sorpasso” : Il pilota della Ferrari ha analizzato le caratteristiche del circuito francese, sottolineando come ci saranno varie opportunità di sorpasso Vettel per difendere il primato, Hamilton per riprenderselo dopo la batosta di Montreal. Il Gp di Francia, che torna 28 anni dopo l’ultima volta al Paul Ricard, si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, con la solita sfida tra Ferrari e Mercedes pronta a vivere l’ennesimo ...

F1 McLaren - Vandoorne : «Spero di poter sfruttare la mia esperienza al Paul Ricard» : TORINO - Stoffel Vandoorne si sente sicuro arrivando sul circuito di Le Castellet, per gran parte dei piloti inedito. Il belga al sito della scuderia ha dichiarato: ' Sono tra i pochi piloti in ...

GP Francia : soft - supersoft e ultrasoft al Paul Ricard : La prima tripletta di gare consecutive nella storia della Formula 1 inizia con il ritorno di un circuito leggendario, quello di Le Castellet. Per il GP di Francia, che si correrà al Circuit Paul Ricard per la prima volta dal 1990 e sarà seguito nei due weekend successivi dalle gare in Austria e Gran Bretagna, […]

F1 - si torna al Paul Ricard 28 anni dopo l’ultima volta : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara del Gp di Francia : L’ultimo Gran Premio disputato sul circuito del Paul Ricard è datato 1990, 28 anni dopo il circus della Formula 1 torna a Le Castellet per il Gp di Francia Vettel per difendere il primato, Hamilton per riprenderselo dopo la batosta di Montreal. Il Gp di Francia, che torna 28 anni dopo l’ultima volta al Paul Ricard, si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, con la solita sfida tra Ferrari e Mercedes pronta a vivere ...