Passaggi a livello | «Occasione persa per il Comune di Teglio»

Arcore : raccolta firme e polemiche contro la chiusura del Passaggio a livello : raccolta firme e polemiche ad Arcore per la chiusura annunciata del passaggio a livello di via Gilera-Battisti. Forza Italia ha raccolto duecento firme in un fine settimana. Quasi 200 firme raccolte ...

Passaggio a livello ko : treni nel caos - passeggeri infuriati : Pistoia, 19 giugno 2018 - Un guasto ad un Passaggio a livello fra Montecatini e Pistoia ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria in serata. Il treno delle 20,12 per Firenze è stato cancellato ...

No a risoluzione Lega per eliminazione Passaggi a livello - Tarasconi - Pd - : 'Ci sono altre priorità' : Guido Guidesi sottosegretario alla presidenza del Consiglio: 'Da sempre un amico di Piacenza' 3 Piacenza 'città dei centri commerciali'? Aumenta la superficie delle aree, mentre calano i negozi di ...

No a risoluzione Lega per eliminazione Passaggi a livello - Tarasconi - Pd - : 'Interventi troppo onerosi' : Guido Guidesi sottosegretario alla presidenza del Consiglio: 'Da sempre un amico di Piacenza' 3 Foti: 'Soppressi senza motivo due treni per i pendolari piacentini' 4 Piacenza 'città dei centri ...

Rfi : Vicenza- Treviso - camion danneggia linea elettrica a Passaggio a livello : Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) - Circolazione sospesa questa mattina fra le 7.40 e le 13.15 fra Cittadella e Castelfranco Veneto, sulla linea Vicenza – Treviso a causa di un camion che ha danneggiato il sistema di alimentazione elettrica dei treni durante l’attraversamento di un passaggio a livello. I

Rfi : Vicenza- Treviso - camion danneggia linea elettrica a Passaggio a livello : Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) – Circolazione sospesa questa mattina fra le 7.40 e le 13.15 fra Cittadella e Castelfranco Veneto, sulla linea Vicenza ‘ Treviso a causa di un camion che ha danneggiato il sistema di alimentazione elettrica dei treni durante l’attraversamento di un passaggio a livello. Il mezzo non ha rispettato il Codice della Strada, le sue dimensioni infatti erano superiori alla sagoma limite prevista.I tecnici ...

Gruppo FS punta sulla sicurezza in prossimità dei Passaggi a livello : Il mancato rispetto del Codice stradale e l'adozione di comportamenti errati sono la principale causa degli incidenti che avvengono in prossimità dei passaggi a livello . Il dato emerge durante la 10° ...

Fs : Passaggi a livello - mancato rispetto codice strada causa incidenti : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Il mancato rispetto del codice stradale e l’adozione di comportamenti errati sono la principale causa degli incidenti che avvengono in prossimità dei passaggi a livello. Automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, spesso indisciplinati o distratti da smartphone e dispositivi elettronici, sottovalutano i rischi connessi all’attraversamento di un passaggio a livello, in corso di chiusura o chiuso, ...

Fs : Passaggi a livello - mancato rispetto codice strada causa incidenti (2) : (AdnKronos) – ‘Il Gruppo FS ‘ ha sottolineato Renato Mazzoncini, presidente Uic e amministratore delegato di Fs Italiane ‘ aderisce con convinzione alla Campagna UIC. E’ importante sensibilizzare i cittadini europei sui pericoli dei passaggi a livello e sull’importanza di rispettare le regole per un corretto attraversamento. Quest’anno ancor di più, visto che parliamo alle giovani generazioni, spesso ...

Fs : Passaggi a livello - mancato rispetto codice strada causa incidenti (3) : (AdnKronos) – Una nuova tecnologia, il sistema Protezione Automatica Integrativa – passaggi a livello (PAI-PL), è in corso di installazione sui passaggi a livello per i quali non è stato ancora trovato un accordo con gli Enti locali per la loro eliminazione. Il PAI-PL rileva la presenza di ingombri sui binari in prossimità delle barriere, preesistenti o in seguito alla chiusura del passaggio a livello, e blocca immediatamente la ...

Treno passa con le sbarre alzate al Passaggio a livello : Un Treno regionale passa sui binari, ma le sbarre del passaggio a livello restano aperte. E' successo a Borgone di Susa, in provincia di Torino, come documentato dal video pubblicato da un automobilista e ripreso da TgCom....

Val di Susa - un treno passa con le sbarre alzate al Passaggio a livello | Video : L'episodio è stato ripreso da un automobilista, a pochi giorni dall'incidente dello scontro con il Tir incastrato fra le sbarre

Val di Susa - un treno passa con le sbarre alzate al Passaggio a livello : Val di Susa, un treno passa con le sbarre alzate al passaggio a livello Val di Susa, un treno passa con le sbarre alzate al passaggio a livello Continua a leggere L'articolo Val di Susa, un treno passa con le sbarre alzate al passaggio a livello proviene da NewsGo.

Scontro treno-tir - la colonna di mezzi si avvicina al Passaggio a livello. Poi l’incidente. Le immagini diffuse dalla polizia : Sono le 23.20 quando il tir si ferma, restando bloccato, al passaggio a livello tra le stazioni di Rodallo e Caluso. È questione di pochi attimi. Il treno regionale Torino-Ivrea gli piomba addosso, scaraventandolo via per decine di metri. Nel video diffuso dalla polizia di Stato si può vedere la dinamica dell’incidente che ha causato la morte di due persone e il ferimento di 23. L'articolo Scontro treno-tir, la colonna di mezzi si avvicina ...