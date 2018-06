Papa Francesco : “genetica non svela mistero della vita”/ Video Angelus : “logica di Dio supera i nostri piani” : Angelus di Papa Francesco, Video: "la genetica non svela il mistero della vita. Logica di Dio supera sempre i piani dell'uomo". La festa di San Giovanni Battista "nulla è impossibile a Gesù"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 21:41:00 GMT)

Papa Francesco contro le manipolazioni genetiche : 'Nonostante tutte le scoperte della scienza e della tecnica e le manipolazioni genetiche - ha sottolineato l'ex arcivescovo di Buenos Aires - la vita dell'uomo è e resta mistero'. 'Dio - ha ...

Papa Francesco : "La Lagarde nuovo capo dello Ior" : Papa Francesco pensa ad un rinnovo della board dello Ior. Il pontefice ne ha parlato ieri con i giornalisti a bordo del volo per Ginevra. Il Papa di fatto vorrebbe una presenza femminile maggiore ...

Papa Francesco : “Accogliere i migranti - ma con prudenza. Italia generosa” : Il Pontefice in volo da Ginevra: "L'Africa non va sfruttata ma aiutata. In Libia accade come nei lager nella Seconda Guerra Mondiale. Un Paese deve accogliere tanti quanti può integrare, educare, dare lavoro".Continua a leggere

Migranti - parla Papa Francesco : immorali le azioni di Trump e Salvini : Il fenomeno della gestione dei flussi migratori è tornata prepotentemente alla ribalta dell’opinione pubblica internazionale. Il no alla nave Aquarius rifilato da Matteo Salvini e le immagini delle gabbie volute da Donald Trump sul confine statunitense accompagnate dal pianto disperato dei bambini, hanno fatto inevitabilmente il giro del mondo. A unirsi al coro di dissenso contro le politiche anti-immigrati [VIDEO] è stato Papa Francesco. Il ...

Nella patria di Calvino storico Papa Francesco per l'unità della Chiesa : A Cinquecento anni dalla Riforma, il papa in visita a Ginevra segna una tappa fondamentale nel percorso di unità con le altre Chiese cristiane, questa volta Nella patria di Calvino. E insieme indica un nuovo approccio nel rapporto tra il papato e i poteri civili in una fase storica in cui gli eventi del passato vengono spesso rielaborati e usati nel discorso pubblico. Se questo fa dannare gli storici di professione ( che ne lamentano il ...

Migranti - Papa Francesco contro i governi populisti che creano solo psicosi : Città del Vaticano - Papa Francesco critica apertamente i governi populisti , tra cui inserisce anche il governo italiano giallo-verde, perchè 'creano la psicosi' sui Migranti. In una lunga intervista ...

Papa Francesco incontra i malati di Sla : una stretta di mano lunga 350 persone : Con partenza da Castelletto Sopra Ticino, alla Granfondo hanno partecipato, oltre a personaggi noti dello sport e dello spettacolo come i campioni di ciclismo Noemi Cantele e Eugeni Berzin, Linus di ...

Papa Francesco domani a Ginevra al World Council of Churches : Non solo in questo periodo ci sono divisioni teologiche su tematiche importanti come il sacerdozio femminile, la questione dell'omosessualità, le coppie gay ma il mondo ortodosso è squassato dalla ...

Papa Francesco sul caso Aquarius : 'Non puoi respingere chi arriva' : Roma, 20 giu. , askanews, 'Credo che non puoi respingere quelli che arrivano. Devi riceverli, aiutarli, curarti di loro, accompagnarli e poi vedere dove metterli, ma in tutta Europa': parla così Papa ...

Migranti - Papa Francesco : "I populisiti creano psicosi" : Il pontefice in un'intervista alla Reuters: "No a respingimenti. Queste persone vanno aiutate e sistemate ma in tutta Europa". E critica Trump sul caso Messico Il piano Ue: hotspot in Nordafrica

Papa Francesco critica Trump : 'Immorale separare i figli dai genitori' - : In un'intervista concessa a Reuters, il Pontefice ha attaccato il presidente statunitense sulla politica di tolleranza zero nei confronti dei migranti al confine con il Messico . Secondo Bergoglio i ...

Papa Francesco invia 100mila euro alle vittime del Vulcano del Fuego - in Guatemala : Papa Francesco invia 100mila euro alle vittime del Vulcano del Fuego, in Guatemala Il pontefice ha inviato gli aiuti alle vittime colpite dall'eruzione del Vulcano del Fuego.

