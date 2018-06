Papa e Macron | migranti tra temi incontro

Macron a Roma martedì per incontrare il Papa - e non Salvini - : Roma , 23 giu. , askanews, Per uno scherzo del calendario e dell'etichetta diplomatica, la visita del presidente francese Emmanuel Macron al Papa , martedì prossimo, segna, al di là delle intenzioni dei ...

Aquarius - Macron telefona a Conte Per Di Maio «primo segnale di disgelo» Il Papa sui migranti : non sono numeri : Segnali di apertura dalla Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

Macron dal Papa a fine giugno - diplomazie al lavoro per l'udienza : Città del Vaticano, 4 mag. , askanews, Il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbe essere ricevuto dal Papa in Vaticano a fine giugno . I consiglieri dell'inquilino dell'Eliseo, scrive sul suo sito ...

Siria - Papa 'Mi appello ai leader - prevalgano giustizia e pace'. Macron 'Operazione legittima' : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo', ha detto Papa ...