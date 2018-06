Papa : Dio non dipende da nostre logiche : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 24 GIU - "Dio non dipende dalle nostre logiche e dalle nostre limitate capacità umane. Bisogna imparare a fidarsi e a tacere di fronte al mistero di Dio e a contemplare in ...

Usa - attivista diffonde audio registrato in un centro immigrazione. La disperazione dei bimbi strappati alle famiglie : “Papà - papà!” : Una registrazione audio che sembra catturare le voci strazianti di bambini che invocano in spagnolo i loro genitori in una struttura di immigrazione degli Stati Uniti alimenta l’indignazione per la politica dell’amministrazione Trump di separare i bambini immigrati dai loro genitori. “Papà! Papà!”, si sente dire un bambino nel file audio che è stato diffuso per la prima volta dall’organizzazione di giornalismo investigativo ...

Da Ravasi a Papa Francesco. Origini e pericoli dell'ecumenismo dell'odio : Nello Scavo, dall'interno di quel mondo quale studioso del falso papa che alcuni propongono, si è fatto l'idea che sia un frammento insignificante, o che stia crescendo nella cosiddetta pancia del ...

Omicidio Loris - papà : "Tra una lacrima e un sorriso buon compleanno" - : Davide Stival dedica una lettera al figlio, ucciso nel Ragusano nel 2014, nel giorno in cui avrebbe compiuto 12 anni: "Proviamo a essere forti io e il tuo fratellino, ci riusciamo perché sentiamo il ...

Papa Francesco sulla famiglia/ “L’unica a immagine di Dio è quella uomo-donna - non ne esistono altre” : Papa Francesco sulla famiglia: “L’unica a immagine di Dio è quella uomo-donna, non ne esistono altre”. Le parole del santo padre parlando oggi in Vaticano.Non sono di certo passate inosservate le parole rilasciate nella giornata di ieri da parte del Papa, per quanto riguarda la famiglia. Sua Santità ha spiegato che l’unica famiglia a immagine di Dio è quella formata da uomo e donna. Bergoglio si è soffermato molto sul tema, spiegando che la ...

Il Papa : "Famiglia immagine di Dio è solo uomo-donna. Aborto selettivo - nazismo in guanti bianchi. Infedeltà - mogli siate pazienti" : Il Pontefice ai delegati del Forum delle Famiglie: "Anche se non credenti, se si amano e uniscono in matrimonio sono a immagine e somiglianza di Dio"

