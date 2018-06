Paola Perego rivela | ‘Naike Rivelli non è la figlia di Ornella Muti e José de Castro’

"Non disturbare" - 12 donne famose si confidano con Paola Perego : Dalle stanze di un albergo, le storie, le confidenze, le curiosità più intime di 12 donne protagoniste del mondo del cinema, della tv, dello spettacolo e della cultura. A raccontarle insieme a loro, da...

"Se ce la faccio io ce la puoi fare anche tu" : le parole di Frizzi a Paola Perego : La tempesta è alle spalle, ma Paola Perego non dimentica quel periodo così burrascoso e difficile trascorso lontana dalla tv dopo il...

Naike Rivelli test dna : smentita l’identità del padre - Ornella Muti non sa rispondere. Scoop di Paola Perego : Naike Rivelli, grazie al test del dna scopre che colui che pensava fosse suo padre in realtà non lo è. ‘Ornella Muti non sa darle una spiegazione’: Scoop di Paola Perego Non disturbare è la nuova trasmissione di Paola Perego (in onda dal 25 giugno in seconda serata di Rai 1) che è pronta a tornare sul […] L'articolo Naike Rivelli test dna: smentita l’identità del padre, Ornella Muti non sa rispondere. Scoop di Paola ...

Fabrizio Frizzi - lo strazio non finisce. 'Se ce la faccio io...' - cos'ha detto a Paola Perego poco prima di morire : 'Se ce la faccio io, ce la puoi fare anche tu'. Con queste parole, poche settimane prima di morire, Fabrizio Frizzi ha dato il coraggio a Paola Perego per tornare in tv, in Rai . A ricordarlo è stata ...

Non Disturbare : tutte le ospiti ‘a letto’ con Paola Perego. Quella volta che Simona Ventura ha avuto tante botte : Paola Perego Dalle stanze di un albergo, le storie, le confidenze, le curiosità più intime di 12 donne. Paola Perego è pronta al debutto con Non Disturbare, al via dal 25 giugno alle 23.50 su Rai1. Sei appuntamenti, tutti declinati al femminile, in ognuno dei quali la conduttrice incontra due protagoniste. Un’intervista fuori dagli schemi classici, un confronto privato, intimo ed autentico per raccontare aspetti inediti e aneddoti personali. ...

Paola Perego - ritorno in tv col dramma : lo 'scherzetto' di Simona Ventura - prima puntata rovinata : Paola Perego torna in televisione da lunedì 25 giugno su Raiuno. Una seconda serata in cui incontra dodici donne protagoniste del mondo dello spettacolo che si raccontano. Il titolo, Non disturbare , ...