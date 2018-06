Panama | delirio dei tifosi dopo il gol di Baloy ma è solo la rete del 6-1 | il Mondiale

calcioweb.eu

(Di domenica 24 giugno 2018) E’ andato in scena il primo match valido per i Mondiali in Russia del 2018, successo con il botto per l’Inghilterra che ha avuto la meglio su, netto 6-1 e primo posto del girone G, parità totale con il Belgio, tutto si deciderà all’ultima giornata. Grande protagonista di giornata l’attaccante Kane, il calciatore del Tottenham sempre più scatenato, il gol anche Stones (doppietta) e Lingard. Ma l’episodio storico si è verificato al 78′, gol diper il 6-1,da parte deidel, esultanza pazzesca. L’obiettivo principale delinfatti era quello di segnare un gol durante la competizione, missione compiuta. L'articolodeiil gol dima èladel 6-1: ilregala emozioni straordinarie FOTO CalcioWeb.