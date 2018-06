Panama - delirio dei tifosi dopo il gol di Baloy ma è solo la rete del 6-1 : il Mondiale regala emozioni straordinarie [FOTO] : E’ andato in scena il primo match valido per i Mondiali in Russia del 2018, successo con il botto per l’Inghilterra che ha avuto la meglio su Panama, netto 6-1 e primo posto del girone G, parità totale con il Belgio, tutto si deciderà all’ultima giornata. Grande protagonista di giornata l’attaccante Kane, il calciatore del Tottenham sempre più scatenato, il gol anche Stones (doppietta) e Lingard. Ma l’episodio ...