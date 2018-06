Pallavolo – Tutta l’emozione del Presidente del Modena Volley dopo il successo della

sportfair

(Di domenica 24 giugno 2018) Catia Pedrini,del, parlala tre giorni di VNL al PalaPanini Catia Pedrini,diha commentato così lo straordinariodei tre giorni di VNL al PalaPanini. Queste le sue parole: “Sono orgogliosa e molto soddisfatta per aver portato auno spettacolo di questa portata e penso che solo qui il pubblico porti calore enorme anche a partite che sulla carta non avevano enorme significato. E’ stato un vero lavoro di squadra e parlo di squadra in senso ampio, ringrazio la Regione e l’Amministrazione Comunale che ha riportato il PalaPanini ad uno splendore difficile anche solo da pensare, questo impianto luci è strepitoso, il Comune stesso ha avuto grande fiducia in. Abbiamo ricevuto i complimenti dalla FIVB e dalla FIPAV,sta mostrando uno staff di altissimo livello, sono veramente tanto contenta. La ...