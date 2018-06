Pallamano | Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018 | Montenegro sul velluto nel torneo

Pallamano femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Grecia-Italia 25-31. Buona la prima per le azzurre : Buona la prima: la nazionale italiana femminile di Pallamano, impegnata nel torneo dei Giochi del Mediterraneo, ha vinto all’esordio contro la Grecia per 31-25. azzurre in vantaggio già a metà gara, chiusa sul 15-12, il divario è stato ampliato nel corso della ripresa, con la formazione ellenica incapace di rientrare. Buona prova corale delle italiane, da segnalare le sette reti di Gheorghe e Niederwieser e le sei di Babbo. Tra le greche ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia esce sconfitta contro la Croazia all’esordio : Si apre con una sconfitta il cammino della Nazionale italiana di Pallamano maschile ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, arrivata contro la Croazia di Lino Cervar per 30-26, nella gara inaugurale del gruppo B. Avvio di gara subito in favore dei balcanici, che pur schierando una rosa piuttosto sperimentale dimostra di avere molta qualità, portandosi sul 4-1 dopo dieci minuti, grazie ad una solida prova difensiva. Gli azzurri si scuotono, e al ...

LIVE Pallamano - Italia-Croazia Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : debutto di fuoco per gli azzurri : Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che quest’oggi ci porterà a Tarragona, dove l’Italia della Pallamano maschile inizia infatti la sua avventura nei Giochi del Mediterraneo di Tarragona, dove nella prima giornata affronterà la temibile Croazia, che non schiera la sua miglior formazione, ma sarà tuttavia molto insidiosa, e guidata in panchina da Lino Cervar, ex allenatore proprio della Nazionale ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurri a caccia di una storica medaglia a Terragona : Circa un anno fa, la Pallamano italiana ha iniziato un periodo di forte rivoluzione, soprattutto a livello delle rappresentative nazionali, coordinate dal direttore tecnico Riccardo Trillini, che ha indicato come obiettivo a breve termine i Giochi del Mediterraneo di Terragona, al via proprio venerdì 22 giugno. I Mediterranei rappresentano infatti la vetrina ideale per il movimenti italiano, complice una fase a gironi poco selettiva, ma anche la ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo e le partite dell’Italia. Programma - orari e tv : Ai Giochi del Mediterraneo 2018, in Programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio, sono previsti i due tornei di Pallamano. L’Italia proverà a mettersi in luce e a cercare di conquistare delle medaglie molto difficili. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e gli orari di tutte le partite. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su Olympic Channel, OASport garantirà la DIRETTA LIVE scritta ...

Pallamano - Adriatic Cup : vince l’Italia - ora testa ai Giochi del Mediterraneo : Si è chiusa con la vittoria dell’Italia la prima edizione dell’Adriatic Cup di Pallamano maschile, torneo che ha dato la possibilità agli azzurri di prepararsi al meglio, in vista dei Giochi del Mediterraneo di Terragona. Nell’ultima giornata, i ragazzi di Riccardo Trillini hanno sconfitto 30-23 la Lettonia, priva della stella Dainis Kristopans, che ha schierato una squadra molto giovane e talentuosa, al termine di una sfida ...