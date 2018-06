Palermo | una donna investita da un' automobile | lo scorso 9 maggio

'Piscina e servizi comunali a rischio a Palermo' : l'allarme dei sindacati : La scelta - a dire dei sindacati - stata fatta "per evitare possibili condanne per danno erariale - sostengono -, dopo i rilievi del Ministero dell economia e delle Finanze.

'Tram - rifiuti - promesse incompiute Palermo è una città al collasso' : Pensiamo alla costa sud, trattiamo con la Regione per diventare una Zona economica speciale, dialoghiamo con l'Autorità portuale, apriamoci al mondo. Perché alla fine possiamo anche parlare di grandi ...

Amat : Totò Orlando - Consiglio comunale Palermo pronto a tutelare azienda e personale : Palermo, 22 giugno 2018 – "Dopo quanto emerso nel recente dibattito d'Aula a Palazzo delle Aquile, insieme al vice presidente Giulio Tantillo, ci siamo determinati nel programmare una serie di ...

Palermo : presidente Consiglio comunale - ok lavori di notte al ponte Corleone : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "E' possibile effettuare i lavori di notte e nei giorni festivi sul ponte Corleone. Pertanto alla luce dei pesanti disagi provocati dai cantieri ai cittadini mi aspetto che i responsabili prendano immediatamente i provvedimenti opportuni e chiedano scusa alla città e a

Palermo : controlli a Ballarò - sequestrata una panineria : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Un locale sequestrato e multe per oltre ottomila euro. E' il bilancio di un servizio di controllo volto al contrasto dell'abusivismo commerciale messo in atto dalla polizia, in collaborazione con la polizia municipale e l'Asp di Palermo, nel quartiere Ballarò. In via B

Palermo : Assci - esenzione da tasse comunali per imprese vittime usura : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Esentare dalle tasse comunali le imprese e i professionisti vittime di richieste estorsive e di usura, così come prevede la legge regionale 3/2012. È la proposta che l’Assci, Associazione per lo sviluppo e la salvaguardia del credito alle imprese, ha avanzato al Comune

Frosinone-Palermo - risultato omologato. Solo una multa ai ciociari : Per il lancio durante la partita di oggetti, alcuni dei quali hanno colpito un arbitro addizionale, e di alcuni palloni nel tentativo di interrompere le azioni di gioco, ma anche per l'invasione al ...

Malagò : “nessuna mancanza di rispetto verso tifosi Palermo” : “Mi dispiace se i tifosi del Palermo, che si è reso altresì protagonista di una stagione straordinaria, si siano sentiti mancare di rispetto e in tal caso mi scuso con loro per il tweet in oggetto il cui contenuto va oltre gli episodi della doppia sfida e celebra i meriti di una società che ha costruito il successo con lungimiranza, anche per l’investimento sostenuto per il nuovo stadio”. Così il presidente del Coni, Giovanni ...

E’ festa Frosinone - promozione in Serie A dopo una cavalcata importante : lacrime per il Palermo - i rosanero recriminano [FOTO] : 1/15 Foto LaPresse ...

LIVE Frosinone-Palermo - Serie B in DIRETTA : 1-0. Maiello firma il vantaggio con una magia. L’arbitra dà e poi toglie un rigore al Palermo : Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA di Frosinone-Palermo, ritorno della finale playoff di Serie B. Calcio d’inizio alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA di OA Sport. Frosinone-Palermo, novanta minuti per tornare in Serie A. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 74′ Ecco il cambio. Entra Chibsah 72′ Problemi ad una spalla ...

LIVE Frosinone-Palermo - Serie B in DIRETTA : 1-0. Maiello firma il vantaggio con una magia : Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA di Frosinone-Palermo, ritorno della finale playoff di Serie B. Calcio d'inizio alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA di OA Sport. Frosinone-Palermo, novanta minuti per tornare in Serie A. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 52 HA SEGNATO IL FROSINONE! UNA magia ...

Palermo : gelsomino 'migrante' simbolo della XIII edizione del Sole Luna Film festival (2) : (AdnKronos) - Per tutta la durata del festival, che si terrà al complesso di Santa Maria dello Spasimo, gli organizzatori indosseranno cloni ArtFicial del gelsomino di Sicilia prodotti dagli scarti del mais. E così faranno anche i 40 ragazzi delle scuole superiori che da un anno lavorano all’edizion

Palermo : gelsomino 'migrante' simbolo della XIII edizione del Sole Luna Film festival : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Sarà il gelsomino grandiflorum il simbolo della tredicesima edizione del 'Sole Luna Doc Film festival', il festival internazionale dei documentari inserito quest'anno tra gli eventi di Palermo Capitale Italiana della Cultura. In fiore che sarà indossato dagli organizza

Lotto : Palermo protagonista con una quaterna : Lotto nella quinta estrazione di giugno sulla ruota di Palermo esce una quaterna in decina 40, i 4 centenari restano nell’urna. Lotto, il 60 su Milano resta in vetta alla classifica dei massimi ritardatari, anche dopo la prima estrazione della settimana: ora ha 127 turni di assenza. Ancora nella classifica dei ritardatari a tre cifre l’82 su Firenze, a 124 […] L'articolo Lotto: Palermo protagonista con una quaterna proviene da ...