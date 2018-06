Pagelle Polonia-Colombia 0-3 | Mondiali 2018 | Falcao | Cuadrado e Rodriguez stellari

oasport

(Di domenica 24 giugno 2018) Laha sconfitto lacon un roboante 3-0 ai. I Cafeteros si sono imposti nettamente con pieno merito e rimangono in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale mentre i biancorossi sono eliminati. Di seguito le: OSPINA: 6. Non viene praticamente mai impegnato. L’estremo difensore fa buona guardia alla sua porta in una serata indimenticabile. ARIAS: 7. Spinge tantissime sulla fascia, mette in difficoltà gli avversari, alimenta l’azione e non concede mai spazi. MINA: 7. Sblocca la partita indirizzando in porta l’assist perfetto di. Il difensore centrale svolge poi un ottimo lavoro di contenimento nella serata no della. SANCHEZ: 6,5. Non fa passare nulla, si comporta da impenetrabile difensore centrale. Davvero encomiabile in coppia con Mina. MOJICA: 6,5. Non deve strafare sulla fascia ma non ...