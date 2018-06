Pagelle Inghilterra Panama | i voti della partita Mondiali 2018 | girone G - primo tempo

Pagelle Tunisia-Inghilterra 1-2 - Mondiali 2018 : Kane fa doppietta ed è l’uomo partita. : Pagelle Tunisia-Inghilterra TUNISIA (4-2-3-1) Mouez HASSEN: 6. Nonostante sia stato in campo solo per 14 minuti, l’estremo difensore tunisino ha sfoderato due grandi parate: un salvataggio col piede su Lingard e la respinta in volo sulla linea prima del gol su ribattuta di Kane. (DAL 14′ Farouk BEN MOUSTAFA: 5,5. In porta non imita Hassen, sbaglia un paio di uscite, ma è graziato da Syam Ben Youssef prima e salvato dal palo ...