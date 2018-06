Padova : al via il ‘piano caldo’ per gli anziani : Padova, giu. (AdnKronos) – Con l’estate scatta il ‘piano caldo” del Comune di Padova, rivolto soprattutto ai cittadini anziani. Il settore Servizi Sociali ha realizzato un volantino con tutte le informazioni utili per affrontare i mesi più caldi. Il volantino sarà distribuito nei centri servizi territoriali, nei consigli di quartiere, nell’Urp del Comune e dell’azienda ospedaliera, nei distretti Ulss e nelle ...

Padova - prof pestata per un brutto voto/ Ultime notizie : “Ho paura - ora non riceviamo i genitori da soli” : Padova, prof pestata per un brutto voto: “Ho paura di tornare a scuola, ora non riceviamo i genitori da soli”, ha raccontato la docente Francesca Redaelli. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:29:00 GMT)

Chiesa : a Padova al via da oggi la Tredicina del Santo : Padova, 31 mag. (AdnKronos) – Iniziata oggi, giovedì 31 maggio, la Tredicina 2018 di preparazione alla Festa del Santo. Il clima è quello dell’attesa nella frenesia dei preparativi da parte dei frati così come nell’affluenza crescente dei pellegrini. Ognuno porta con se la propria storia di devozione. Tra queste anche ‘storie di cammino” di quanti, letteralmente sulle orme di Sant’Antonio, professano una fede ...

Chiesa : a Padova al via da oggi la Tredicina del Santo (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – C’era un voto o qualche devozione in questo peregrinare? “Desiderio comune è compiere questo percorso insieme, a piedi ‘ rispondono ‘ Poi, ognuno nel proprio cuore sa cosa ci sia”. E infatti all’arrivo, un po’ stanchi e accaldati, ma sorridenti sono passati per l’ufficio Informazioni della Basilica per ritirare la Credenziale del Pellegrino.Una delle mille ...

Padova : i cambiamenti climatici chiudono il “Viaggio al centro della scienza” : Ultimo appuntamento della prima edizione della fortunata rassegna divulgativa “Viaggio al centro della scienza”, promossa a Padova dall’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza e dal Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP). La conferenza conclusiva, in programma mercoledì 30 maggio alle ore 18 nella Sala Anziani di Palazzo Moroni, svelerà “Sette cose da sapere sul clima che cambia”. A ...

Padova : si facevano suggerire risposte a quiz patente via bluetooth - denunciati dai carabinieri (2) : (AdnKronos) - A questo punto, finita la prova, i carabinieri intervenuti hanno preso in disparte i due extracomunitari i quali, prima hanno consegnato entrambi due telefoni cellulari, e poi dopo essersi tolti le cuffie audio usate per sostenere la prova di esame, un piccolo auricolare bleutooth, mod

Padova : si facevano suggerire risposte a quiz patente via bluetooth - denunciati dai carabinieri : Padova, 24 mag. (AdnKronos) - Nella mattinata di ieri, presso la sede della motorizzazione Civile di Padova, durante una sessione si esame teorico per il conseguimento della patente, su richiesta degli esaminatori, sono dovuti intervenire i carabinieri. I militari giunti sul posto sono stati ragguag

Lecce - Padova - la Supercoppa non interessa : Via del mare semideserto - i numeri : Il Lecce giocherà l'ultima gara di questa stagione sabato prossimo, 26 maggio. Alle ore 18, al Via del mare di Lecce, si giocherà il match contro il Padova. Una gara valida per la Supercoppa di Serie C, che si svolge ogni anno tra le tre squadre vincenti nei rispettivi gironi. Quest'anno si è disputata tra Livorno (primo nel girone A), Padova (primo nel girone B) e Lecce (primo nel girone C). I primi due risultati sono stati Padova - Livorno ...

“Esplorando mondi lontani : un viaggio nel tempo e nello spazio” : 4ª conferenza a Padova : “Esplorando mondi lontani: un viaggio nel tempo e nello spazio”. È questo il titolo della quarta conferenza della rassegna “viaggio al centro della scienza”, promossa a Padova dall’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza e dal Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP). All’incontro, fissato per martedì 22 aprile alle ore 18 nella Sala Anziani di Palazzo Moroni, interverrà Roberto Ragazzoni, ...

Padova - a 16 anni costretta a filmare la madre mentre fa sesso. Genitori indagati - i tre figli portati via : Padova - costretta a filmare la madre con il telefonino mentre compieva atti sessuali. E obbligata a ripetere la ripresa nel caso in cui le immagini non fossero sufficientemente nitide. È la squallida ...

Fiera Campionaria di Padova : rughe e dolori cervicali? Via con il veleno d’ape e la menta vulcanica del Giappone : La ricerca scientifica abbinata all’uso di prodotti naturali è la chiave vincente per realizzare prodotti sani e migliorativi dell’estetica. Ne sono prova alcune delle più nuove proposte del Salone dell’estetica presente fino a domenica 20 maggio (a ingresso libero) al padiglione 1 della Fiera Campionaria di Padova. Un’azienda Padovana propone il sapone dell’Himalaya come specifico per effettuare lo scrub; ma anche un idratante naturale per le ...

Lecce- Padova - finale al Via del mare : prezzi popolari per la festa in casa? Video : In questi giorni in cui si parla abbondantemente delle prime novita' del calciomercato [Video], ma Padova, Lecce e Livorno sono impegnate nella Supercoppa di Serie C. La sconfitta umiliante di ieri del Livorno in casa del Padova gara finita con il punteggio sorprendente di 5-1 è stato soltanto il primo atto di questa competizione che è attesa dalle tre societa' e dai tifosi delle tre squadre non solo perchè vincere la Supercoppa di Serie C è ...