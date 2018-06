P a | ministro Bongiorno | contro i furbetti ispezioni e impronte digitali

Il ministro Bongiorno : «Impronte digitali contro i furbetti del cartellino» Tre licenziati al mese|Video : Il ministro della Pubblica Amministrazione dichiara guerra agli assenteisti: «Faremo ispezioni a sorpresa». E sul Corpo Forestale: «Riforma fallita». Ispezioni a sorpresa e impronte digitali contro i furbetti, valutazioni degli utenti contro i raccomandati, leggi «più chiare e liberali» contro i corrotti, cambio di rotta per la riforma del Corpo forestale e lavoro molto più agile per le donne. Nella sua prima intervista il nuovo ministro per la ...

Juventus - Giulia Bongiorno si dimette dal cda/ Agnelli : “Auguri per il nuovo incarico di ministro” : Juventus, Giulia Bongiorno si dimette dal cda. Il presidente Agnelli la saluta: “Auguri per il nuovo incarico di ministro”. Ultime notizie sulla neo ministra per la Pubblica Amministrazione(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:05:00 GMT)

Giulia Bongiorno a Radio 24 : aggredita ho avuto il coraggio di denunciare. Non chiedero' la scorta come ministro : "Ho avuto paura perché ero con mio figlio." Racconta la vicenda che l'ha vista protagonista il neo ministro Giulia Bongiorno ai microfoni di Telese e Giannino a 24 Mattino "Per lui è stata una scena ...

Chi è Giulia Bongiorno - il nuovo ministro della Pubblica amministrazione del governo M5s-Lega : Giulia Bongiorno è il ministro della Pubblica amministrazione del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Nota al grande pubblico per la sua carriera da avvocato, ha difeso nel processo per mafia Giulio Andreotti e nel processo sull'omicidio di Meredith Raffaele Sollecito. Deputata dal 2006 al 2013, è stata eletta senatrice con la Lega il 4 marzo.Continua a leggere

