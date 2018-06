Opec | accordo per aumento produzione a 1 milione di barili nominali di petrolio al giorno

Petrolio : accordo Opec e Non Opec per rialzo produzione di 1 mln b/g : Vienna, 23 giu. (AdnKronos/Xin) – accordo tra i paesi produttori di Petrolio Opec e quelli non appartenenti al cartello, compreso la Russia, per aumentare la produzione di greggio di 1 milione di barili al giorno. L’accordo è stato raggiunto oggi al termine degli incontri a Vienna.L’accordo iniziale, quello del 2016, che puntava ad una riduzione della produzione di Petrolio di 1,8 milioni di barili al giorno, sostiene ...

Le Borse festeggiano l'accordo Opec ma l'auto soffre : Mentre il ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria rassicura i mercati mettendo uno stop alle ambizioni di Lega e M5s su reddito di cittadinanza e flat tax , "Nel 2018 dice ci muoveremo ...

